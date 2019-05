Liveübertragung: Donnerstag, 16. Mai, 14.30 Uhr

Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 16. Mai 2019, Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen:

Europäische Zentralbank: Federführend im Finanzausschuss beraten werden soll ein Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD zur Erteilung der Zustimmung nach Paragraf 7 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 des Integrationsverantwortungsgesetzes zu dem Vorschlag einer Satzungsänderung der Europäischen Investitionsbank vom 19. März 2019.

Nato-Beitritt Nordmazedoniens: An den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden soll federführend ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zu dem Protokoll vom 6. Februar 2019 zum Nordatlantikverrag über den Beitritt der Republik Nordmazedonien (19/9744). Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedstaaten hatten nach Regierungsangaben im Juli 2018 der Regierung in Skopje eine Einladung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ausgesprochen, vorbehaltlich der Umsetzung der von den Regierungen in Skopje und Athen im sogenannten Prespa-Abkommen im Juni 2018 vereinbarten innerstaatlichen Verfahren zur Klärung der Namensfrage. „Das Parlament in Skopje hat am 11. Januar 2019 die innerstaatliche Umsetzung des Prespa-Abkommens beschlossen, das griechische Parlament am 25. Januar 2019“, heißt es dazu in der Vorlagen. Das Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Nordmazedonien als Grundlage einer förmlichen Einladung zum Beitritt sei am 6. Februar durch die 29 Nato-Mitglieder unterzeichnet worden. „Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass der Nato-Beitritt der Republik Nordmazedonien einen Beitrag zu Sicherheit und Stabilität im euro-atlantischen Raum leisten wird“, heißt es im Gesetzentwurf.

Katalonien-Konflikt: Die Linke fordert in einem Antrag (19(9055), die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Katalonien-Konflikt zu wahren. Er soll federführend im Auswärtigen Ausschuss beraten werden. Die Bundesregierung solle sich öffentlich dafür einzusetzen, dass im Prozess gegen die führenden Vertreter der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung die rechtsstaatlichen Standards und Grundrechte gewahrt sowie internationale Prozessbeobachter zugelassen werden. Außerdem solle sie sich für eine zwischen beiden Seiten einvernehmlich ausgehandelte und völkerrechtskonforme Lösung der Katalonien-Frage einsetzen und jede „Beteiligung an der politischen Verfolgung“ von Vertretern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ausschließen. „Allen wegen ,Rebellion' oder ,Aufruhr' politisch Verfolgten, die dies wünschen“ solle in Deutschland Asyl angeboten werden.

Bienenschutz: Bündnis 90/Die Grünen fordern die Bundesregierung in einem Antrag (19/9690) auf, bei den Verhandlungen in der EU über den Vorschlag der EU-Kommission zur stufenweisen Implementierung der Bienenleitlinien zur Risikobewertung von Pestiziden eine Stellungnahme in dem Sinne abzugeben, dass die Bestäuber wirksam vor Pestiziden geschützt und die Bienenleitlinien in Zulassungsverfahren umfassend und zügig angewendet werden. Der Antrag soll federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden.

Schutz von Elefanten und Nashörnen: CDU/CSU und SPD wollen Elefanten und Nashörner besser vor Wilderei schützen und den Handel mit Elfenbein eindämmen. Ihr Antrag soll federführend im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beraten werden.

70 Jahre Grundgesetz: Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag, Bewährtes zu bewahren und an neue Herausforderungen anzupassen. Offen ist, ob dieser Antrag federführend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz oder im Ausschuss für Inneres und Heimat beraten werden soll.

Europäische Exil-Uni: Die Linke hat einen Antrag angekündigt, in dem sie sich für Schutz und Offenheit für die Wissenschaft ausspricht und eine Initiative für eine europäische Exil-Uni anregt. Der Antrag soll federführend im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung beraten werden.

