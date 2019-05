In seiner nächsten Sitzung will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) erneut der Frage zuwenden, wie der Fall des späteren Attentäters Anis Amri im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) der Nachrichtendienste und Polizeien des Bundes und der Länder behandelt wurde. Im Fokus stehen außerdem die Bemühungen der deutschen Seite, im Kontakt mit tunesischen Behörden die Abschiebung Amris und anderer Terrorverdächtiger zu erwirken. Dazu sind für Donnerstag, 16. Mai 2019, zwei Zeugen aus dem Bundeskriminalamt (BKA) geladen sowie ein weiterer aus dem Bundesnachrichtendienst (BND), dieser freilich nur zu einer nichtöffentlichen Vernehmung. Die öffentliche Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Über die Sicherheitskooperation mit Tunesien und insbesondere die Frage, warum es über Monate hinweg so schwierig war, Passersatzpapiere zu beschaffen, die eine frühzeitige Abschiebung des gebürtigen Tunesiers Amri ermöglicht hätten, erhofft sich der Ausschuss Auskunft von Kriminalhauptkommissar St. S., der das BKA in Tunis vertritt. Er war in dieser Funktion mit den dortigen Behörden regelmäßig über Amri im Gespräch, um dem deutschen Wunsch, ihn loszuwerden, Nachdruck zu verleihen.

Kooperationsneigung der tunesischen Behörden

Knapp vier Monate vor Amris Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz übermittelte der Zeuge St. am 23. August 2016 dem BKA die Bitte der tunesischen Seite um ein Lichtbild und Fingerabdrücke des späteren Attentäters, um dessen Identifizierung zu ermöglichen. Das Thema war freilich bereits Anfang 2016 zur Sprache gekommen, als eine BKA-Delegation Marokko und Tunesien besuchte. Der Zeuge S. verhandelte mit tunesischen Gesprächspartnern auch über Amris Mitbewohner Mohammed Ali D., der bis Sommer vorigen Jahres wegen Drogenhandels und Körperverletzung in Berlin in Haft saß und am 14. Juni 2018 kurz vor seiner Abschiebung vom Untersuchungsausschuss befragt wurde.

Der Zeuge könnte sich auch dazu äußern, ob der Eindruck zutrifft, dass nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz die Kooperationsneigung der tunesischen Behörden zunahm. Während sie sich gegenüber der steten deutschen Bitte, Amri zurückzunehmen, monatelang taub gestellt hatten, machten sie keine Schwierigkeiten, als im Februar 2017 dessen Kumpan Bilel ben Ammar abgeschoben wurde.

Stellvertretende Polizeiführerin in der BAO „ City “

Ein reiche Erfahrung im polizeilichen Staatsschutz bringt die Zeugin Dr. Julia Pohlmeier mit, Kriminaldirektorin im BKA. Sie war im November 2015 an der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „Filter“ beteiligt, die nach den Terroranschlägen in Paris möglichen deutschen Verbindungen der Attentäter nachgehen sollte. Zur gleichen Zeit wirkte Pohlmeier am Gefahrenabwehr-Vorgang „Lacrima“ gegen mutmaßliche Komplizen des deutschen IS-Terrroristen Dennis Cuspert mit sowie am Ermittlungsvorgang „Eisbär“ gegen drei Tunesier, die verdächtig waren, in Berlin einen Sprengstoffanschlag vorzubereiten.

Nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz war die Zeugin Pohlmeier Stellvertretende Polizeiführerin in der BAO „City“, die die vom Täter und möglichen Komplizen hinterlassenen Spuren auszuwerten hatte. Gelegentlich vertrat sie ihre Behörde auch in Sitzungen des GTAZ.

Fragen an den Auslandsnachrichtendienst

Mir besonderen Erwartungen sehen Mitglieder des Ausschusses der Vernehmung des Zeugen R.W. entgegen, der bereits für den 21. März und den 4. April geladen war, beide Male wegen einer überfüllten Tagesordnung jedoch nicht mehr zu Wort kommen konnte. Der Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) vertritt seine Behörde im GTAZ und ist für den Ausschuss aus zweierlei Gründen von Interesse. Zum einen hat er über GTAZ-Sitzungen, an denen er teilnahm, Berichte hinterlassen, die sich wesentlich detaillierter lesen als die dürren offiziellen Protokolle. Zum anderen ist R.W. der erste BND-Zeuge, den der Ausschuss zu Gesicht und zu Gehör bekommt. Er darf freilich nur hinter verschlossen Türen aussagen.

Die Abgeordneten haben zahlreiche Fragen an den deutschen Auslandsnachrichtendienst. Zu klären wäre etwa, warum im November 2016 nicht der BND, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) den Auftrag übernahm, der Plausibilität einer Warnung des marokkanischen Geheimdienstes vor Amri nachzugehen. Nach wie vor steht auch die Mutmaßung im Raum, ein US-Luftangriff auf ein IS-Ausbildungslager in Libyen im Januar 2017 könnte Kontaktleuten Amris gegolten haben, deren Identität der BND im Februar 2016 ermittelt hatte. (wid/10.05.2019)

Zeit: Donnerstag, 16. Mai 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 15. Mai, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen