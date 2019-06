Liveübertragung: Donnerstag, 6. Juni, 9 Uhr

Ein von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD vorgelegter Antrag mit dem Titel „30 Jahre Friedliche Revolution“ (19/10613) steht am Donnerstag, 6. Juni 2019, zusammen mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „30 Jahre Friedliche Revolution – Errungenschaften von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verteidigen“ (19/10614) auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach einstündiger Debatte sollen die Vorlagen an den federführenden Ausschuss für Kultur und Medien zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Antrag von CDU/CSU und SPD

CDU/CSU und SPD wollen mit ihren Antrag den Mut und die Leistung der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger im Prozess des Herbstes 1989 anerkennen und würdigen. Auch die Arbeit von Widerstand und Opposition in der DDR und ihre besondere Gestaltungskraft im Herbst 1989 sowie die positive Rolle der Kirchen werden betont. Darüber hinaus wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, bis Ende des Jahres 2019 dem Bundestag ein Konzept für ein Denkmal zur Erinnerung und Mahnung an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland vorzulegen.

Außerdem soll die Entschließung des Bundesrates (316 / 18) zur Verbesserung der sozialen Lage anerkannter politisch Verfolgter angemessen berücksichtigt und insbesondere die Umkehrung der Beweislast bei der Anerkennung gesundheitlicher Schäden geprüft werden, welche bei den NS-Opfern seit Langem Praxis sei. Auch die Möglichkeit der Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds zur

Entschädigung von SED-Opfern soll erwogen werden. Darüber hinaus sollen die Aufarbeitung von DDR-Zwangsadoptionen intensiviert und die Forschung über die Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und Europa gestärkt werden.

Antrag der FDP

Die Liberalen fordern die Bundesregierung auf, die Leistungen der an der friedlichen Revolution Beteiligten und insbesondere das starke zivilgesellschaftliche Engagement im Lichte einer gesamtdeutschen Erinnerungskultur hervorzuheben, anzuerkennen und öffentlich zu würdigen. Unter anderem sollen die mit der Aufarbeitungs- und Erinnerungskultur der friedlichen Revolution befassten Institutionen durch geeignete Maßnahmen und zukunftsfeste Strukturen für nachfolgende Generationen bewahrt werden.

Des Weiteren wird verlangt, das Gedenkstättenkonzept des Bundes weiterzuentwickeln, sodass dem Gedenken, Erinnern und Aufarbeiten der Geschehnisse der Friedlichen Revolution und den Opfern der SED-Diktatur hinreichend Raum geboten wird sowie das Freiheits- und Einheitsdenkmal in der beschlossenen Form zeitnah umzusetzen. (hau/eis/05.06.2019)