Liveübertragung: Donnerstag, 6. Juni, 10.05 Uhr

Die FDP-Fraktion hat zwei Anträge zur Erleichterung von Unternehmensgründungen angekündigt, die am Donnerstag, 6. Juni 2019, im Bundestag in erster Lesung beraten werden sollen. Nach 60-minütiger Debatte soll der Antrag mit dem Titel „Gründerrepublik Deutschland – Zukunftsfonds für eine neue Gründerzeit“ zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden.

Bei dem ebenfalls zur Beratung anstehenden Antrag mit dem Titel „Gründerrepublik Deutschland – Gründungen durch Zukunftstechnologien erleichtern“ ist derzeit noch offen, ob nach der Überweisung der Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung die Federführung übernimmt. (hau/27.05.2019)