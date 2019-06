Mit dem Ziel der Zustimmung des Bundestages zu dem von Bund und Ländern vorgeschlagenen Ersten IT-Änderungsstaatsvertrag hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf (19/9737) eingebracht, den der Bundestag am Donnerstag, 9. Mai 2019, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen hat. Zusammen mit dem Gesetzentwurf beraten wurde ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Smart Germany – Bundesministerium für Digitalisierung etablieren“ (19/9929). Er wurde ebenfalls an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen, obwohl die FDP für die Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda plädiert hatte.

IT- Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltungen

Der Erste IT-Änderungsstaatsvertrag soll laut Bundesregierung die IT-Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltungen weiterentwickeln, indem zum 1. Januar 2020 eine von Bund und Ländern gemeinsam getragene rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts geschaffen wird, die den IT-Planungsrat bei der Koordinierung der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit unterstützt. In dieser gemeinsamen Anstalt sollen bestehende personelle und finanzielle Ressourcen gebündelt und zusätzliche Fachkompetenzen insbesondere für die Projektsteuerung aufgebaut werden. Die gemeinsame Anstalt solle die Kurzbezeichnung FITKO tragen und in Frankfurt am Main angesiedelt sein.

Zudem verpflichten sich Bund und Länder der Vorlage zufolge, dem IT-Planungsrat für die Jahre 2020 bis 2022 ein Digitalisierungsbudget in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro bereit zu stellen. Diese Verpflichtung gehe auf einen Beschluss der Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern im Rahmen der Beratungen zur „Neuregelung des bundesrechtlichen Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 2020“ zurück. Mit dem Digitalisierungsbudget sollen Projekte und Produkte für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, die auf allen föderalen Ebenen zum Einsatz kommen, unterstützt werden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung auf, ein Bundesministerium für Digitalisierung aufzubauen, das auf drei Säulen fußt. Die erste Säule seien die wichtigsten Zuständigkeiten der Digitalisierungspolitik, die zwei Säule die Fachvorhaben der anderen Ressorts im Bereich Digitalisierung und die dritte Säule ein Think-Tank für digitale Innovationen.

Zur Begründung heißt es, mit dem Tempo der digitalen Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft könne die digitale Transformation der Politik bislang nicht Schritt halten. Es gebe keine übergreifende Gesamtstrategie für dieses Thema, ein Antreiber für die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche digitale Transformation fehle. (vom/hau/09.05.2019)