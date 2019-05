Liveübertragung: Donnerstag, 6. Juni, 12.15 Uhr

Der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigte Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes (GG), der eine Ergänzung des Artikels 6 zur Stärkung der Kinderrechte vorsieht, steht am Donnerstag, 6. Juni 2019, auf der Tagesordnung des Bundestages. Der Gesetzentwurf soll im Anschluss an die einstündige Debatte zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

In Artikel 6 des Grundgesetzes heißt es unter anderem: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ (hau/27.05.2019))