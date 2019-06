Für die Abschaffung der Doppelbesteuerung von Renten haben sich am Donnerstag, 6. Juni 2019, sowohl die Fraktion der AfD als auch die Linksfraktion aus. Der Antrag der Linken mit dem Titel „Rentenbesteuerung vereinfachen und Doppelbesteuerung vermeiden“ (19/10282) und der Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Abschaffung der Renten-Doppelbesteuerung“ (19/10629) wurden im Anschluss an die Aussprache zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen, obwohl die Antragsteller die Federführung lieber beim Ausschuss für Arbeit und Soziales gesehen hätten. Sie konnten sich gegen die Koalitionsmehrheit aber nicht durchsetzen.

Linke will steuerlichen Grundfreibetrag anheben

Die Linksfraktion fordert, den steuerlichen Grundfreibetrag auf mindestens 12.600 Euro pro Jahr anzuheben. Die im Rahmen der sogenannten nachgelagerten Besteuerung abschmelzenden Rentenfreibeträge und Altersentlastungsbeträge sollen zudem weniger stark abgeschmolzen werden, sodass Renten erst ab dem Jahr 2070 voll steuerpflichtig werden.

Zudem solle das Rentenniveau schrittweise auf 53 Prozent des Entgelts eines Durchschnittsverdieners angehoben werden, wird verlangt.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Paragrafen 22 des Einkommensteuergesetzes vorzulegen, um eine „Zweifachbesteuerung“ der Leibrenten zu vermeiden. Auch andere Leistungen aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, der landwirtschaftlichen Alterskasse, der berufsständischen Versorgungseinrichtungen und aus weiteren Rentenversicherungen sollten davon verschont bleiben.

Darin einbeziehen will die Fraktion alle Zahlungen ab einem Rentenbeginn im Jahr 2016 und später. Die AfD verweist darauf, dass die Rentner der Zugangsjahre ab 2016 bei vergleichbar hohen Bezügen schlechter stünden als die Pensionäre. Die Ungleichbehandlung sei bei Rentnern und Pensionären des Zugangsjahres 2040 offensichtlich. Beide müssten Alterseinkünfte voll versteuern, aber die Rentner hätten in den Jahren vor 2025 Beiträge aus versteuertem Einkommen aufbringen müssen. Hier kumuliere eine nachteilige Ungleichbehandlung zulasten der Rentner. (vom/hle/hau/06.06.2019)