Deutsche mit Doppelpass, die im Ausland für eine Terrormiliz kämpfen, sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Der Bundestag hat am Donnerstag, 16. Mai 2019, in erster Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (19/9736) debattiert und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen.

Neue Verlustregelung im Staatsbürgerschaftsrecht

Laut Gesetzentwurf sollen Deutsche, „die sich ins Ausland begeben und dort an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz konkret beteiligt haben und dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie sich von Deutschland und seinen grundlegenden Werten ab- und einer anderen ausländischen Macht in Gestalt einer Terrormiliz zugewandt haben“, in Zukunft die deutsche Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes verlieren, wenn sie noch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen.

Als „Terrormiliz“ wird demnach ein „paramilitärisch organisierter bewaffneter Verband“ definiert, der das Ziel verfolgt, in völkerrechtswidriger Weise die Strukturen eines ausländischen Staates gewaltsam zu beseitigen und an Stelle dieser Strukturen neue staatliche oder staatsähnliche Strukturen zu errichten“.

Keine Anwendung für im Ausland inhaftierte IS-Kämpfer

Mit der geplanten Verlustregelung soll eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Auf Minderjährige sowie auf bereits im ausländischen Gewahrsam befindliche IS-Kämpfer soll die Regelung nicht anwendbar sein, da sich in der Vergangenheit liegende Handlungen nicht einbeziehen lassen. Das stünde im klaren Widerspruch zur geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

„Soweit sich aber IS-Kämpfer noch in verbliebenen Bastionen oder Rückzugsgebieten des IS aufhalten, kommt im Fall der konkreten Beteiligung an wieder aufflammenden oder erneuten Kampfhandlungen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Verlusteintritt grundsätzlich in Betracht“, führt die Bundesregierung in der Begründung weiter aus. (sto/sas/16.05.2019)