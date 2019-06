In seiner nächsten Sitzung wird der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) sich weiter mit Ermittlungen der Jahre 2015 und 2016 gegen das radikalislamische Milieu befassen, in dem sich damals Anis Amri, der spätere Attentäter des Terroranschlags vom 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz, bewegte, sowie auch mit Ermittlungen gegen diesen selbst. Nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Polizeizeugen zu Wort gekommen waren, richtet sich jetzt erstmals der Blick auf die aufsichtführenden Behörden. Dazu sind für Donnerstag, 6. Juni 2019, zwei Vertreter des Generalbundesanwalts sowie eine ranghohe Beamtin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Mit dem Einsatz von V-Leuten befasst

Aus der Behörde des Generalbundesanwalts erscheinen Bundesanwalt Dr. Matthias Krauß und Oberstaatsanwalt Simon Henrichs. Krauß leitet das Referat „Internationaler Terrorismus (Afrika)“ und ist in dieser Funktion Vorgesetzter des in derselben Dienststelle tätigen Oberstaatsanwalts Henrichs. Dieser war in der zweiten Jahreshälfte 2015 federführend zuständig für einen Ermittlungsvorgang mit dem Codenamen „Eisbär“, der damals das Bundeskriminalamt (BKA) und das Berliner Landeskriminalamt (LKA) beschäftigte.

Er richtete sich gegen drei in Berlin lebende Tunesier, die im Verdacht standen, einen Bombenanschlag vorzubereiten, und gipfelte in der Durchsuchung der Berliner Seituna-Moschee Ende November 2015. Dort fand sich freilich entgegen den Vermutungen der Fahnder statt des erwarteten Sprengstoffs ein Koffer mit Datteln und Rosenwasser. Die Ermittlungen erfassten am Rande auch den späteren Attentäter Amri. Dessen engster Freund Bilel ben Ammar wurde im Eisbärverfahren als „Nachrichtenmittler“ geführt und abgehört. Dabei geriet Amri erstmals auch in den Gesichtskreis des BKA.

Im Rahmen des Ermittlungsvorgangs „Eisbär“ war Oberstaatsanwalt Henrichs mit Fragen der Telekommunikationsüberwachung, Durchsuchungsmaßnahmen und dem Einsatz von V-Leuten befasst. Die Behörden verfügten über zwei Informanten in der Szene, die, wie der Ausschuss von früheren Zeugen erfuhr, mit gutem Erfolg gewirkt haben sollen und auch nach Abschluss der Operation noch tätig blieben. Näheres dazu hoffen die Abgeordneten von den Vertretern des Generalbundesanwalts zu hören.

Berliner Staatsanwältin im Zeugenstand

Für die Berliner Justiz wird Oberstaatsanwältin Eva-Maria Tombrink vor dem Ausschuss auftreten. Sie ist als Abteilungsleiterin dem stellvertretenden Chef der Generalstaatsanwaltschaft Dirk Feuerberg zugeordnet, der selber in der letzten Juniwoche aussagen soll. Die Zeugin war unter anderem mit der gelegentlich als voreilig kritisierten Abschiebung Bilel ben Ammars nach Tunesien befasst, die am 1. Februar 2017 kaum sechs Wochen nach dem von dessen Freund Amri verübten Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz erfolgte.

Ben Ammar war nach dem Attentat zehn Tage lang abgetaucht und kam Ende Dezember 2016 wegen des relativ geringfügigen Vorwurf des Sozialhilfebetrugs in Haft. Ein direkte Beteiligung am Anschlag war ihm, wie der Ausschuss von Polizeizeugen hörte, nicht nachzuweisen, eine Verlängerung der Haft über den 1. Februar hinaus daher aus rechtlichen Gründen unwahrscheinlich. Da andererseits die Befürchtung bestanden habe, Ben Ammar könnte sich an seinem Freund Amri als Attentäter ein Beispiel nehmen, und somit das Interesse, ihn loszuwerden, groß gewesen sei, sei die schleunige Abschiebung die auf der Hand liegende Lösung gewesen. Über diese Einschätzung der Rechtslage wird der Ausschuss von der Zeugin Tombrink Genaueres hören wollen.

„Feuerüberfälle mit Kalaschnikow-Sturmgewehren“

Sie war darüber hinaus für die Berliner Seite auch am Ermittlungsvorgang „Eisbär“ beteiligt. Indes hatte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft im Laufe des Jahres 2016 auch mit Amri direkt zu tun und spielte dabei eine umstrittene Rolle. Sie führte Anfang 2016 gegen Amri ein Ermittlungsverfahren wegen Planung eines Eigentumsdelikt und versuchter Beteiligung an einem Tötungsverbrechen. Dem lagen Erkenntnisse des nordrhein-westfälischen LKA zugrunde, denen zufolge Amri Feuerüberfälle mit Kalaschnikow-Sturmgewehren beabsichtigt haben soll.

Im weiteren Verlauf des Jahres war die Berliner Generalstaatsanwaltschaft auch mit dem schwunghaften Rauschgifthandel Amris befasst. Nach dem Anschlag wurde indes der Vorwurf laut, sie sei diesem Verdacht nicht mit dem gebotenen Nachdruck nachgegangen, und habe damit versäumt, rechtzeitig einen Haftbefehl gegen den späteren Breitscheidplatz-Attentäter zu erwirken. (wid/29.05.2019)

