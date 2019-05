Das Thema „Ausbau von Dachgeschossen“ ist am Mittwoch, 5. Juni 2019, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Dazu liegen Anträge der FDP-Fraktion (19/6219) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/6499) vor. Die Sitzung unter Leitung von Mechthild Heil (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Antrag der FDP

Die FDP möchte mit dem Ausbau von Dachgeschossen dem Wohnungsbedarf in Ballungsräumen entgegenkommen. In ihrem Antrag fordern die Abgeordneten die Bundesregierung zu einer „umfassenden Dach-Offensive“ auf. So solle der Ausbau genehmigungsfrei werden, sofern aus statischer und konstruktiver Sicht keine Einwände bestehen und Treppenbreiten sowie Fluchtmöglichkeiten eingehalten werden. Die zulässige Geschossflächenzahl für Dachausbau und -aufstockung soll überschritten werden dürfen, ohne dass Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Darüber hinaus plädieren die Abgeordneten für Ausnahmen etwa bei der Stellplatzverordnung. Zur Begründung für den Antrag verweisen die Abgeordneten auf eine Studie der Technischen Universität Darmstadt, die sich mit dem Potenzial von Dachausbauten beschäftigt hat.

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte mit einem verstärkten Ausbau von Dachgeschossen gegen die Wohnungsnot in Ballungsräumen vorgehen. Auf dem Land wiederum sollten Anreize zur Neunutzung leerstehender Häuser gesetzt werden, schreiben die Abgeordneten in ihrem Antrag.

Darin fordern sie die Bundesregierung auf, entsprechende Förderprogramme aufzulegen. Diese könnten beispielsweise über die staatliche KfW-Bankengruppe organisiert werden. Außerdem sollten Dachflächen besser für die Produktion von Energie genutzt werden. (pez/08.05.2019)

Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2019, 12 bis 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher, die an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen möchten, können sich bis zum Vortag der Sitzung, 16 Uhr, beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: bauausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat(Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen