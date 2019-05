Die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ setzt ihre Anhörung zum Thema „Berufliche Weiterbildung im internationalen Vergleich“ mit dem zweiten Teil am Montag, 3. Juni 2019, fort. Dabei geht es um den Vergleich zu digitalisierten Regionen und um das „Lernen von den Besten“. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden. (vom/27.05.2019)

Die Sitzung wird am Montag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Impulsvorträge von drei externen Sachverständigen

Auf der Tagesordnung stehen jeweils etwa 15-minütige Impulsvorträge der drei externen Sachverständigen Prof. Dr. Matthias Pilz, Konstantinos Pouliakas und Rita Siilivask zu

Beschäftigungsstrukturen in digitalisierten Regionen (Israel/Silikon Wadi, San Francisco/Silicon Valley , Singapur, Estland) und entsprechende Qualifizierungspfade;

um den Vergleich mit Ländern, die als besonders erfolgreich im Bereich der Digitalisierung gelten (zum Beispiel Südkorea, Japan). Gefragt wird, was diese Länder anders oder besser machen und warum, welche Motivations- und Anreizsysteme diese Länder etabliert haben und die Chancen der Digitalisierung kommuniziert werden. (vom/28.05.2019)

Zeit: Montag, 3. Juni 2019, 13 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Liste der geladenen Sachverständigen

Prof. Dr. Matthias Pilz, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Institut für Berufs- Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Universität zu Köln

Konstantinos Pouliakas, European Centre for the Development of Vocational Training (cedefop) /Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, Brüssel/Belgien

Rita Siilivask, Member of the Management Board of Cedefop, Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung/ Adviser Vocational Education Department, Ministry of Education and Research, Tartu/Estland

, p, Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung/ , Tartu/Estland