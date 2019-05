Mit den sogenannten Target2-Salden befasst sich der Finanzausschuss am Mittwoch, 5. Juni 2019, in einer öffentlichen Anhörung. Dazu liegen ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Kapitalmarktunion vertiefen, Staatsschulden entprivilegieren, Target2-Salden verringern“ (19/6416) und ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Target-Forderungen unabhängig vom Fortbestand des Euros besichern“ (19/9232). Target2 ist die zweite Generation des Zahlungsverkehrssystems der Eurozone, Target steht für „Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System“ (Transeuropäisches automatisches Echtzeit-Brutto-Express-Abwicklungssystem.) Die Sitzung unter Vorsitz von Bettina Stark Watzinger (FDP) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion will durch eine Vertiefung der europäischen Kapitalmarktunion eine Verringerung der sogenannten Target2-Salden in der Eurozone erreichen. Die deutschen Forderungen innerhalb des Systems belaufen sich derzeit auf rund 900 Milliarden Euro, während einzelne Schuldnerländer teilweise Verbindlichkeiten von mehr als 400 Milliarden Euro haben, heißt es in dem Antrag. Darin fordert die FDP, dass Banken für das Halten von Staatsanleihen Eigenkapital vorhalten müssen.

Außerdem solle es Großkreditobergrenzen geben, um die Verbindung zwischen einzelnen Staaten und Banken zu begrenzen. Eine Stabilisierung von Banken durch Steuergelder (Bail-out) solle durch europäische Vertragsänderungen ausgeschlossen werden. Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollen für „unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen“ wie Anleihekaufprogramme oder Geldschöpfungen künftig qualifizierte Mehrheiten erforderlich sein.

„Interbankenmarkt durch Geldflutung überflüssig geworden“

Die Abgeordneten bezeichnen die Target2-Salden als „Symptom einer Politik, durch die in den vergangenen Jahren Marktmechanismen im Bankenmarkt außer Kraft gesetzt wurden“. Durch „Geldflutung“ wie Anleihekaufprogramme oder Kredite einzelner nationaler Zentralbanken sei der Interbankenmarkt überflüssig gemacht worden. Private Finanzdienstleister seien verdrängt worden. Das System habe Leistungs- und Kapitalbilanzsalden ermöglicht, „die ansonsten nicht finanzierbar wären. So ist es im Ergebnis zu einer Zahlungsbilanzfinanzierung über das Eurosystem gekommen. Diese Ursachen müssen endlich angegangen werden“, verlangt die Fraktion.

Sie verlangt ferner, „dass negative Target2-Salden bei Verlassen des Währungsraums durch einen Mitgliedstaat automatisch in Anleihen dieses Staates auf Euro-Basis umgewandelt und der EZB übertragen werden“. Beim Austritt eines Staates mit Target-Verbindlichkeiten aus der Eurozone sei sehr zweifelhaft, ob sich die fortbestehende Target-Forderung gegen diesen Staat noch realisieren lasse.

„Deutsche Forderungen von 900 Milliarden Euro“

Zu den deutschen Forderungen von 900 Milliarden Euro heißt es, diese könnten nur im Extremfall (beim Zerfall der Eurozone) uneinbringlich werden, was zunächst die Deutsche Bundesbank treffen würde. Weiter schreiben die Abgeordneten: „Wenngleich mit dem Eintreten dieser Risiken bis auf Weiteres nicht zu rechnen ist, deutet sich im Zuge der jüngsten Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt doch ein erhebliches politisches Drohpotenzial seitens der Target2-Schuldnerstaaten an.“

Als „nicht zielführend“ bezeichnet es die FDP, zum Zweck der Reduzierung direkt bei der Entstehung der Target2-Salden anzusetzen: „Hier darf es keine Obergrenzen geben, da dies den freien Zahlungsverkehr in der Eurozone gefährden könnte.“

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert eine umfassende Besicherung von Target-Forderungen. Damit sollen vor allem die sich aus den Target-Forderungen der Bundesbank ergebenden Risiken abgesichert werden. Ein Ausfall oder Teilausfall würde für die Bundesbank „gemäß ihrer Beteiligung an der EZB einen Vermögensschaden bis hin zu einer möglichen Insolvenz beziehungsweise einer bilanziellen Überschuldungssituation bedeuten“, heißt es in ihrem Antrag. Dies würde „dann Einnahmeausfälle oder Nachschusspflichten für den Bundeshaushalt nach sich ziehen“, führt die Fraktion weiter aus.

Das Ausfallrisiko der Target-Forderungen bestehe nicht nur im „Extremfall des Austritts eines oder mehrerer Staaten aus der Eurozone“. Vielmehr greife dieses Risiko bereits, „wenn die Aktiva einer nationalen Zentralbank mit Target-Verbindlichkeiten notleidend werden und gleichzeitig der Hauptrefinanzierungssatz im Eurosystem größer null ist“.

„ Target -System reformieren“

Konkret fordert die AfD-Fraktion die Bundesregierung auf, sich im Rahmen der Verhandlungen zur Neuregelung der Statuten des Europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB für eine Reform des Target-Systems einzusetzen. Sie solle sich demnach dafür engagieren, „dass das Target-System derart ausgestaltet wird, dass nationale Zentralbanken mit Target-Verbindlichkeiten werthaltige marktfähige Sicherheiten unter Berücksichtigung der Sicherheitsabschläge (Haircuts) des Sicherheitsrahmens des Eurosystems zunächst auf die EZB übertragen und die EZB diese Sicherheiten wiederum anteilig auf die nationalen Zentralbanken mit Target-Forderungen überträgt“.

Für die Besicherung sind laut Antrag „Vermögensgegenstände inklusive Gold und Goldforderungen in absteigender Bonität zu verwenden“. Hat eine Zentralbank keine ausreichenden Vermögensgegenstände, um die Verbindlichkeiten im Target-System zu besichern, „so sind bis zum vollen Ausgleich aller Target-Salden Sicherheiten aus den Refinanzierunsgeschäften der Geschäftsbanken im Pfandpoolverfahren zunächst auf die EZB und anschließend auf die nationalen Zentralbanken mit Target-Forderungen zu übertragen“. (hle/23.05.2019)

Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2019, 14 bis 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: finanzausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens und des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss das Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen