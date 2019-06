„Postnatales Kindeswohl III: Soziale und medizinische Versorgung in ,schwierigen Fällen'“, lautet das Thema eines öffentlichen Expertengesprächs der Kinderkommission des Bundestages (Kiko). Damit befasst sich das sechsköpfige Gremium unter dem Vorsitz von Susann Rüthrich (SPD) erneut mit der Frage nach der nachgeburtlichen Versorgungslage von Neugeborenen in Deutschland. Seit Beginn des Jahres vertieft die Kiko Fragen und Problemstellungen rund um den Themenkomplex „Ein guter Start ins Leben“.

Die Sitzung findet am Mittwoch, 5. Juni 2019, im Saal 2.200 im Paul-Löbe-Haus in Berlin statt und beginnt um 16 Uhr. Der öffentliche Teil wird etwa eine Stunde in Anspruch nehmen. Geladen sind drei Sachverständige aus dem medizinischen und sozialpädagogischen Bereich.

Zeit: Mittwoch, 5 Juni 2019, 16 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen