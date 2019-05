Der Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2018 (19/7730) ist am Mittwoch, 5. Juni 2019, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Die Sitzung unter Vorsitz von Gyde Jensen (FDP) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

In dem Regierungsbericht geht es um die Menschenrechte in Deutschland und im Rahmen der gemeinsamen Justiz- und Innenpolitik der EU, um Menschenrechte in der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik, um Menschenrechte weltweit und um den Aktionsplan Menschenrechte der Bundesregierung 2019 bis 2020. (vom/29.05.2019)

Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2019, 15 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600

Interessierte Besucher, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Fax: 030/227-36051, E-Mail: menschenrechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen