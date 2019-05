„Welternährung und Klimawandel“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch, 5. Juni 2019. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) beginnt um 10 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Folgen des Klimawandels für die Lebensmittelversorgung

Der Ausschuss hat die Anhörung in zwei Themenblöcke aufgeteilt, von denen der erste 80 Minuten und der zweite 100 Minuten dauern soll. Im ersten Teil geht es um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherung der Welternährung. Vier Sachverständige sollen dazu Stellung nehmen. Die Abgeordneten interessiert, wie gravierend die Folgen des Klimawandels für eine ausreichende globale Lebensmittelversorgung sind und wie sich die Klimakrise auf die Ernährungssituation in den am wenigsten entwickelten Ländern auswirkt. Die Experten sollen sagen, welche Länder und Regionen mit Blick auf die Lebensmittelproduktion von den erwartbaren Folgen des Klimawandels profitieren werden und welche Nachteile erleiden.

Die Abgeordneten wollen sich erkundigen, wie groß das absehbar mehr zu produzierende Volumen an Lebensmitteln angesichts steigender Weltbevölkerung und veränderter Essgewohnheiten ist und wie sich der Anbau von Soja und Palmöl auf die Ernährungssicherung auswirken. Von Interesse ist auch der Beitrag der europäischen und deutschen Entwicklungszusammenarbeit, um klimabedingten Hunger zu bekämpfen oder ihm vorzubeugen.

Wie die Ernährung sichergestellt werden kann

Wie die Ernährung sichergestellt und der Klimawandel bekämpft werden kann, beschäftigt den Ausschuss im zweiten Teil der Anhörung. Gefragt wird, welches die erfolgreichsten Akteure für die Sicherung der Welternährung sind, die von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit intensiver gefördert werden sollten. Inwieweit neue Anbaumethoden helfen können, schädliche Folgen des Klimawandels für die Welternährung zu begrenzen, wollen die Abgeordneten ebenfalls erfahren.

Die Sachverständigen sollen sich überdies dazu äußern, inwieweit der Einsatz konventionell verbesserten oder auch genveränderten Saat- und Pflanzgutes und genveränderter Tiere eine Möglichkeit zu Lösung des Hungerproblems ist. Ob ein verändertes Verhalten, etwa weniger Fleischverzehr und Insekten oder Algen als Nahrungsmittel, negative Folgen des Klimawandels bremsen und die Ernährung sichern können, ist die Abgeordneten ebenfalls von Interesse. (vom/29.05.2019)

Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2019, 10 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302

Liste der geladenen Sachverständigen

Themenblock 1:

Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim von Braun , Professor für wirtschaftlichen und technologischen Wandel

, Professor für wirtschaftlichen und technologischen Wandel Mathias Mogge , Generalsekretär der Welthungerhilfe

, Generalsekretär der Welthungerhilfe Edgar Ludwig Gärtner , Diplom-Ökologe, Hydrobiologe

, Diplom-Ökologe, Hydrobiologe Roman Herre, FIAN Deutschland e. V.

Themenblock 2: