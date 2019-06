Von der Tagesordnung am Donnerstag, 27. Juni 2019, abgesetzt hat der Bundestag die erstmalige Beratung eines Antrags der AfD mit dem Titel „Arbeitslosengeld I gerechter gestalten – Lebensleistung belohnen“ (19/11157).

„Korrelation von Beitragsjahren und Auszahldauer fehlt“

Die AfD fordert von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der eine gestaffelte Verlängerung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosengeld nach geleisteten Beitragsjahren zur Sozialversicherung vorsieht. Durch das völlige Fehlen einer Korrelation von Beitragsjahren und Auszahldauer von Arbeitslosengeld werde ein sozialer Unfriede zwischen den Generationen und zwischen Arbeitnehmern und Erwerbslosen geschürt. Dies schade beträchtlich dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, heißt es in dem Antrag.

Der Handlungsbedarf ergebe sich auch aus weiteren Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Nach diesen verließen in Jahresfrist von Dezember 2017 bis November 2018, bis zu 42.365 Erwerbslose pro Monat den Kreis der Arbeitslosengeldempfänger, da das Ende des Anspruchszeitraums erreicht war. Dies habe den Übergang in Hartz IV bedeutet. Im Jahresdurchschnitt seien es immerhin 37.045 Erwerbslose pro Monat gewesen, welche diesen Übergang angetreten hätten, insgesamt also über 440.000 innerhalb eines Jahres.

Zusätzlich seien im gleichen Zeitraum über 75.000 Empfänger diesem Übergang nur durch den Beginn des Rentenbezugs entgangen. Wie groß der Anteil von Frührentnern sei, weise die Statistik dabei nicht aus, jedoch sei anzunehmen, dass dieser erheblich sein dürfte, schreiben die Abgeordneten. Die Folge seien deutlich niedrigere Renten und das erhebliche Risiko, in Altersarmut abzurutschen. (sas/26.06.2019)