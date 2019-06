Liveübertragung: Donnerstag, 27. Juni, 11.10 Uhr

Die Bundesregierung will die berufliche Bildung modernisieren und attraktiver machen. Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 27. Juni 2019, in erster Lesung über einen mit diesem Ziel eingebrachten Gesetzentwurf (19/10815) sowie den Berufsbildungsbericht 2019 (19/ 9515), der dem Parlament als Unterrichtung vorliegt. Mitberaten wir dann ein Antrag der Fraktion Die Linke, die fordert, „Qualität und Rahmenbedingungen in der beruflichen Ausbildung zu verbessern“ und das Berufsbildungsgesetz zum Berufsqualitätsgesetz auszubauen. Zudem diskutieren die Abgeordneten über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, mit dem sie sich unter anderem für eine Ausbildungsgarantie stark machen (19/10219). Für die Debatte im Plenum ist eine Stunde eingeplant, bevor die Vorlagen zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Vorrangiges Ziel der Novelle sei die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der dualen beruflichen Bildung bei potentiellen Auszubildenden und Betrieben gleichermaßen, schreibt die Bundesregierung im Entwurf. „War eine duale Berufsausbildung über Jahrzehnte die häufigste Qualifizierungswahl, so haben hochschulische Angebote sie mittlerweile überholt. Dieser Trend führt neben der allgemeinen demographischen Entwicklung zu einem sich weiterverstärkenden Mangel an beruflich qualifizierten Fachkräften“, heißt es dort weiter.

Um die berufliche Ausbildung zu modernisieren und zu stärken, plant Bundesregierung unter anderem die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung für Auszubildende, die Weiterentwicklung der „höherqualifizierenden“ Berufsbildung mit transparenten beruflichen Fortbildungsstufen und mit eigenständigen und attraktiven Abschlussbezeichnungen sowie die Verbesserung der Durchlässigkeit auch innerhalb der beruflichen Bildung.

Der Berufsbildungsbericht 2019

Insgesamt zieht die Bundesregierung in ihrem aktuellen Berufsbildungsbericht eine positive Bilanz der Lage der beruflichen Bildung in Deutschland. Der Berufsbildungsbericht beschreibt die Lage auf dem Ausbildungsmarkt für das Ausbildungsjahr 2017/2018 und dokumentiert die aktuellen Herausforderungen für die berufliche Bildung in der Bundesrepublik. So sei die Zahl der Anfänger unter den Auszubildenden um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liege nun bei 722.700 Auszubildenden. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge habe sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht und liege nun bei 531.400, so der Bericht. Insbesondere die positive Entwicklung der betrieblichen Angebote trage zu diesem Anstieg bei. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage liegt bei 106,0. Hundert Ausbildungssuchenden stehen also 106 Ausbildungsangebote gegenüber. Diese Zahlen würden den positiven Trend der Vorjahre fortsetzen. Auch die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplatzangebote ist dem Bericht zufolge um rund 17.800 gestiegen. Der Anstieg bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen sowie das gestiegene Ausbildungsinteresse seien in erster Linie auf die höhere Ausbildungsbeteiligung von Menschen mit Fluchthintergrund zurückzuführen, schreibt die Bundesregierung.

Eine große Herausforderung bleibe aber die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. 2018 sei die Zahl der unbesetzt gebliebenen betrieblichen Ausbildungsstellen weiter auf knapp 57.700 gestiegen. Zugleich habe sich auch die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber auf etwa 24.500 erhöht. Hinzu kommen laut Bunderegierung 54.100 junge Menschen, die trotz einer Alternative zur Ausbildung ihren Vermittlungswunsch weiter aufrechterhalten. An dieser Stelle zeige sich die Notwendigkeit einer intensiveren beruflichen Orientierung und Berufsberatung. Jungen Menschen könnten dadurch auch beispielsweise weniger bekannte Alternativen zum Wunschberuf aufgezeigt werden, die ihrer Neigung, Eignung und Leistungsfähigkeit entsprechen, heißt es im Bericht.

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt, die rasant zunehmende Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens und fehlende Fachkräfte quer durch die Republik erfordern aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dringend einen modernen gesetzlichen Rahmen, der das duale System attraktiver, durchlässiger und inklusiv gestaltet.

Konkret fordern die Abgeordneten unter anderem eine Ausbildungsgarantie, die allen jungen Menschen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, einen direkten Einstieg in eine vollqualifizierende überbetriebliche Ausbildung ermöglicht. Statt des Maßnahmendschungels am Übergang Schule-Beruf sollen geregelte und transparente Wege in Ausbildung, eine Aufstiegsleiter zum Ausbildungserfolg geschaffen werden. Zudem soll die Mindestausbildungsvergütung so gestaltet werden, dass allen Auszubildenden grundsätzlich ein eigenständiges Leben möglich wird. Damit Auszubildende im Betrieb nicht schlechter gestellt werden als Auszubildende in vollzeitschulischen Ausbildungen, soll diese bei mindestens 80 Prozent der durchschnittlichen tariflichen Vergütungen liegen. (rol/sas/13.06.2019)