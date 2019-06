Liveübertragung: Donnerstag, 27. Juni, 9 Uhr

Die Bundesregierung will Investitionen in Forschung und Entwicklung insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen fördern. Der Bundestag berät am Donnerstag, 27. Juni 2019, über einen angekündigten Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung in erster Lesung. Im Anschluss an die einstündige Debatte im Plenum soll der Entwurf zur weiteren Beratung in den Finanzausschuss überwiesen werden.

Steuerförderung für Forschung und Entwicklung

Durch eine steuerliche Forschungsförderung will die Bundesregierung erreichen, dass vorrangig kleine und mittlere Unternehmen vermehrt in eigene Forschung und Entwicklungstätigkeiten investieren. Die Neuregelung soll aber laut Gesetzentwurf so ausgestaltet sein, dass größere Unternehmen „nicht gänzlich ausgeschlossen werden“.

Konkret ist die Einführung einer steuerlichen Forschungszulage vorgesehen, die nicht an der Bemessungsgrundlage der Einkünfteermittlung und auch nicht an der festzusetzenden Steuer ansetzt. Sie soll unabhängig von der jeweiligen Gewinnsituation bei allen Unternehmen gleichermaßen wirken.

Die geplante Steuerförderung von Forschung und Entwicklung beinhaltet die Komponenten Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung. Sie setzt bei den Personalausgaben an und soll für alle steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von deren Größe oder der Art der im Unternehmen ausgeübten Tätigkeit Anwendung finden. (sas/13.06.2019)