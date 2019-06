Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Geldwäsche im Immobiliensektor stoppen und damit Mieter vor organisierter Kriminalität und steigenden Mieten schützen. Der Bundestag hat am Donnerstag, 27. Juni 2019, erstmals über einen entsprechenden Antrag (19/10218) sowie über einen Antrag der Linken mit dem Titel „Masterplan gegen Geldwäsche – Finanzkriminalität bekämpfen“ (19/11098) beraten. Beide Vorlagen wurden anschließend zur weiteren Beratung an den federführenden Finanzausschuss überwiesen.

Grüne dringen auf mehr Transparenz

Besonders setzen die Abgeordneten dabei auf mehr Transparenz im Immobiliensektor, um Informationen über Zahlungsströme sowie die wahren Immobilieneigentümer zu erhalten. Dazu fordern sie, dass wirtschaftliche Berechtigte aller Unternehmen, die in Deutschland Eigentümer einer Immobilie sind oder das werden wollen, in das deutsche Transparenzregister eingetragen werden müssen. Dazu sollen sie eine Identifikationsnummer erhalten, die in das Grundbuch eingetragen wird. Zu den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen gehört unter anderem die Untersagung von Barzahlungen bei Immobiliengeschäften ab einem Schwellenwert von relevanter Größenordnung.

Als Prävention und zur Aufdeckung von Geldwäsche im Immobiliensektor sollen Informationen aus der Abteilung 1 der Grundbücher für Personen mit berechtigtem Interesse einfach und kostenfrei über ein Portal zugänglich gemacht werden. Über die Identifikationsnummer soll nach Berechtigten „datenschutzkonform“ gesucht werden können. Zeitnah soll auch das Transparenzregister öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler sowie für Notare sollen überarbeitet und gegebenenfalls erweitert werden.

Antrag der Linken

Die Linke tritt unter anderem für eine bessere personelle und materielle Ausstattung aller im Kampf gegen Finanzkriminalität relevanten Behörden auf Bundes- und Landesebene ein. Sie befürwortet eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zoll, Geldwäscheaufsicht und Finanzverwaltung sowie eine Prüfung institutioneller Reformen, etwa einer Bundesfinanzpolizei.

Die erweiterten Möglichkeiten zur Vermögensabschöpfung sollten besser genutzt werden, indem mehr Personal bereitgestellt wird. Die Fraktion fordert ferner die Einführung eines Unternehmensstrafrechts, um unzureichende Compliance von Unternehmen jenseits des Nachweises individueller Pflichtverletzungen durch natürliche Personen effektiver zu sanktionieren. Sanktionsmöglichkeiten sollten bis hin zum Lizenzentzug für Banken und andere Institute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei wiederholten oder schweren geldwäscherechtlichen Verstößen genutzt werden.

Ebenso sollten ausreichend abschreckende Sanktionen für Geldwäsche-Delikte inklusive Beihilfe und Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz verhängt werden. Die Sanktionen sollten von der Geldwäsche-Aufsicht lückenlos bekanntgegeben werden. (hle/sas/vom/27.06.2019)