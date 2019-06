Der Bundestag hat am Freitag, 28. Juni 2019, über die Bedingungen für Gründer und Unternehmensnachfolgen diskutiert. Anlass dafür lieferten zwei Anträge der FDP-Fraktion (19/11055, 19/11053) und ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (19/11150), die im Anschluss an die einstündige Debatte zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen wurden.

FDP: Privates Kapital und Investoren fehlen

Für die FDP-Fraktion erklärte Bettina Stark-Watzinger, in Deutschland fehle es an privatem Kapital und an Menschen, die investieren. Es mangele an zehn Milliarden Euro Wagniskapital im Vergleich zu den führenden Gründernationen, zu viele Zukunftschancen wanderten ab. Eine führende Technologienation werde man allerdings nur, indem man agilen Unternehmen die Chance zum Wachstum gebe. In diesem Sinne müsse Deutschland mehr privates Wagniskapital nach dem Vorbild des Silicon Valley werden, wo Pensionsfonds die größten Wagniskapitalgeber seien.

Man schaffe es derzeit nicht, die breite Mittelschicht an den Erfolgsgeschichten im Land zu beteiligen. Schuld daran seien bürokratische Hürden. Die Lösung sei ein Dachfonds nach dänischem Vorbild: Er biete Expertise, aber durch seine spezielle Struktur auch Sicherheit. Die Basis habe auch Deutschland, mit der KfW Capital. Ziel müsse sein, dass Ideen in Deutschland wieder wachsen.

CDU/CSU: Zahl der Gründer hat sich stabilisiert

Astrid Grotelüschen (CDU/CSU) sagte, die Zahl derer, die sich für die Selbstständigkeit entscheiden, habe sich nach dem Sinkflug der vergangenen Jahre zumindest stabilisiert. Sie hoffe, dass dies ein Signal für eine Kehrtwende sei. Der Unionsfraktion gehe es um Gleichwertigkeit – auf der einen Seite die Start-ups, auf der anderen Seite Traditionsunternehmen. Ob Neugründer oder Nachfolger, man brauche die Menschen, die mit Mut und Kreativität den Weg in die Selbstständigkeit wagen.

Es gehe um eine Förderung von Unternehmen in der Wachstumsphase und um das Etablieren neuer Denkweisen. Ein wichtiger Schritt dahin sei die Ausgründung der KfW Capital aus der bundeseigenen KfW-Bank gewesen. Sie zeigte sich überzeugt, dass ein deutsches Modell in der Struktur gelingt, das neben dem dänischen stehe. Explizit erwähnte Grotelüschen die Bedeutung der Förderung von Gründerinnen.

SPD: Es hapert bei Anschlussfinanzierungen

Für die SPD erklärte Sabine Poschmann, Gründer seien wie eine Frischzellenkur für die Wirtschaft. Man habe schon oft versprochen, Unternehmer von Bürokratie zu entlasten, passiert sei aber wenig. Der Fortschritt sei hier eine Schnecke. Bei der Finanzierung hapere es bei Anschlussfinanzierungen in der Wachstumsphase.

Mit der Gründung der KfW Capital und einem neuen Fonds seien Instrumente geschaffen worden, um Kapital auf den Markt zu bringen. Die SPD habe Ideen zu einem staatlichen Dachfonds, auch das Bundeswirtschaftsministerium werde sicherlich ein Konzept dazu vorlegen. Poschmann erinnerte daran, Sozialunternehmer aus ihrer Nische zu holen und zu fördern.

AfD will weniger Berichtspflichten und Auflagen

Enrico Komning (AfD) sagte, Deutschland brauche einen Innovationssprung, Gründer verdienten Unterstützung. Entbürokratisierung sei richtig, sie dürfe aber nicht dazu führen, dass sich der Staat aus der Fläche zurückziehe. Man müsse auch an die klassischen Bereiche der mittelständischen Wirtschaft denken.

Auch im Handwerk brauche man mehr Unternehmer, ein Nebeneinander zwischen Start-ups und klassischem Mittelstand. Letztere stellten zum Beispiel 80 Prozent der Ausbildungsplätze zur Verfügung. Komning forderte weniger Berichtspflichten und Auflagen für Unternehmen. Er sprach sich auch für eine Kapitalaufstockung bei der KfW Capital aus.

Linke: Kapital und Vermögen gerecht besteuern

Thomas Lutze (Die Linke) erklärte, seine Fraktion verfolge einen anderen Ansatz bei der Frage, wie Geldflüsse organisiert werden können, damit sie den notwendigen Investitionen zugute kommen. Vagabundierendes Kapital gäbe es gar nicht, wenn Kapital und Vermögen gerecht besteuert würden. Die Linke sei auch gegen die Privatisierung von Bundesanteilen etwa an der Post. Der Erlös sei einmalig, die Mitbestimmung für immer verloren.

Bezüglich der Digitalisierung der Verwaltung mahnte er, den Teil der Bevölkerung im Blick zu behalten, der analog bleiben möchte. Diese Menschen bräuchten Ansprechpartner in den Rathäusern, die Vorgänge für sie digitalisierten.

Grüne schlagen Bürgerfonds vor

Für Bündnis 90/Die Grünen sagte Dr. Danyal Bayaz, Start-ups seien der Mittelstand von morgen, deswegen müssten sie gestärkt werden. Der von der FDP vorgeschlagene Fonds lasse nur bestimmte Gruppen profitieren lassen. Das sei zu einfach. Besser wäre die Organisation als Bürgerfonds, etwa als Altersvorsorge-Möglichkeit, als öffentlich-rechtliches Modell etwa nach schwedischem Vorbild.

Auch Bayaz hob die Bedeutung einer Gründerinnen-Kultur hervor. Man spreche über die halbe Volkswirtschaft Deutschlands. Es gebe inzwischen einen internationalen Fonds, der sich auf Gründungen von Frauen spezialisiert habe. Nur aus Deutschland sei kein Geld dorthin geflossen.

Erster Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Antrag (19/11055), die Bundesregierung solle sich für die Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland engagieren und Rahmenbedingungen verbessern, damit mehr privates Kapital für technologieorientierte Investitionen zur Verfügung gestellt wird.

Dazu soll unter anderem gemeinsam mit institutionellen Investoren ein nationaler Zukunftsfonds als Dachfonds eingerichtet werden, der sich am Vorbild eines dänischen Fonds orientieren soll. Zur Finanzierung sollen unter anderen die der KfW zustehenden Erlöse aus dem Verkauf der Anteile an Post und Telekom herangezogen werden.

Zweiter Antrag der FDP

In einer weiteren Vorlage (19/11053) fordern die Liberalen, ein sogenanntes Innovationsprinzip einzuführen und anzuwenden. Das Vorsorgeprinzip solle zwar nicht ersetzt, allerdings sollen die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen betrachtet werden, wenn eine bestimmte Technologie nicht gefördert wird. Zukünftig sollen außerdem die Chancen und Risiken bei Gesetzgebungsverfahren und Behördenentscheidungen miteinander abgewogen werden. Auch die Verwaltung soll sich anpassen und sämtliche administrativen Vorgänge digitalisieren. Generell solle gelten: „digital first“ in eGovernment und eAdministration.

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wiederum fordert in ihrem Antrag (19/11150), die Finanzierung und Förderung von Gründungen unter anderem mit einem leichteren Zugang zu Mikrokrediten und weniger Bürokratie zu unterstützen.

Außerdem müssten Beratungsangebote besser auf die Bedürfnisse und Interessen von Gründungswilligen zugeschnitten werden, etwa mit einem Schwerpunkt auf Green Economy, einer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Bewertung von Businessplänen sowie einer Gleichberechtigung von Genossenschaften bei Förderprogrammen. (pez/28.06.2019)