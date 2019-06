Liveübertragung: Mittwoch, 26. Juni, 13 Uhr

In der letzen Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause stellt sich Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am Mittwoch, 26. Juni 2019, den Fragen der Abgeordneten. Zuletzt fand die einstündige Befragung der Kanzlerin vor Ostern am 10. April 2019 statt. Dreimal jährlich nimmt Bundeskanzlerin Merkel an der Befragung der Bundesregierung teil. Die dritte Befragung der Kanzlerin soll in der letzten Sitzungswoche des Jahres, also vor der Weihnachtspause, stattfinden. (ste/13.06.2019)