Der Bundestag hat am Mittwoch, 27. Juni 2019, in erster Lesung einen von der Bundesregierung angekündigten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neunten und Zwölften Buches Sozialgesetz (SGB IX und SGB XII) und anderer Vorschriften (19/11006) beraten. Im Anschluss wurde die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen.

Gesetzesänderung soll Unklarheiten beseitigen

Die Neuregelung zielt darauf ab, gesetzliche Unklarheiten im SGB IX und SGB XII zu beseitigen, die insbesondere die Regelungen für die Unterkunftskosten der besonderen Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 SGB XII im Vierten Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) betreffen.

Für den Bereich des Bundesteilhabegesetzes sind weitere Änderungen geplant. So soll unter anderem klargestellt werden, dass die für Werkstätten für behinderte Menschen geltenden Vergünstigungen der Anrechenbarkeit von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe und der bevorzugten Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand für andere Leistungsanbieter nicht gelten sollen. (sas/27.06.2019)