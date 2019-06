In erster Lesung hat der Bundestag am Donnerstag, 13. Dezember 2018, den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur fünften Änderung des Telekommunikationsgesetzes (19/6336, 19/6437) beraten. Vorgesehen ist, den Paragraf 77i Absatz 3 um eine „nicht abschließende Unzumutbarkeitsregel“ zu erweitern. Der Bundestag überwies die Vorlage zusammen mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Digitalisierung im 21. Jahrhundert – Digitale Infrastruktur im Glasfaserausbau“ (19/6398) zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetzentwurf soll im Rahmen des Rechts auf Koordinierung von Bauarbeiten gemäß Paragraf 77i Absatz 3 des Telekommunikationsgesetzes eine Unzumutbarkeitsprüfung eingeführt werden. Demnach sollen künftig Anträge auf Koordinierung von Bauarbeiten dann unzumutbar sein können, wenn die Koordinierung der Bauarbeiten dazu genutzt werden soll, ein bereits geplantes und öffentlich gefördertes Glasfasernetz mit weiteren Telekommunikationsinfrastrukturen zu überbauen.

Gleichzeitig werde der Überbauschutz nur bei Vorliegen eines offenen und diskriminierungsfreien Netzzugangs gewährt und somit der Infrastrukturwettbewerb effizient ausgestaltet und Fehlanreize beseitigt, heißt es zur Begründung.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag unter anderem auf, die Attraktivität des Glasfaserausbaus in ländlichen Regionen zu erhöhen, indem der Ausbau von Regionen mit Förderbedarf gebündelt in „Regions-Clustern“ ausgeschrieben wird.

Für den schnelleren Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in der Fläche sollten laut Fraktion auch innovative Verlegetechniken wie Micro-Trenching gefördert werden, um Glasfaser bis zur Haustür als Standard und nicht als Privileg zu etablieren. Die Versorgung von Unternehmen mit schnellem Internet will die FDP mit Hilfe von Gigabit-Gutscheinen fördern, sodass sich Unternehmen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient“ um eine Teifinanzierung der Einrichtung eines Glasfaseranschlusses bewerben können. (sas/13.12.2018)