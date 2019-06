Liveübertragung: Donnerstag, 27. Juni, 12.15 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 27. Juni 2019, erstmalig über zwei Anträge, mit denen sich die Fraktionen Die Linke (19/9793) und AfD für die Einsetzung eines weiteren Untersuchungsausschusses zur Treuhandanstalt einsetzen. Dieser soll, so der Titel des AfD-Antrags, mögliche „rechtswidrige Tätigkeit der Treuhand“ und mögliche „Benachteiligungen ostdeutscher Arbeitnehmer und Betriebe“ aufklären. Der Antrag der AfD liegt noch nicht vor. Nach der einstündigen Diskussion im Plenum sollen die Vorlagen zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung überwiesen werden.

Antrag der Linken

Im Antrag der Linksfraktion heißt es, der Untersuchungsausschuss solle sich ein Gesamtbild über die Aufgabe und die Arbeit der Treuhandanstalt, deren Nachfolgeorganisationen und Tochtergesellschaften sowie über die Resultate in Bezug auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Ostdeutschlands verschaffen. Aufbauend auf die Arbeit zweier früherer Untersuchungsausschüsse soll der neue Untersuchungsausschuss unter anderem klären, inwieweit die Arbeitsweise der Treuhandanstalt, ihrer Nachfolgerorganisationen und Tochtergesellschaften das Verfassungsziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland langfristig gehemmt hat.

Weiterhin soll geprüft werden, inwieweit die Treuhandanstalt und ihre Nachfolgeorganisationen die Aufgabe erfüllt haben, die Arbeitsplatz- und Investitionszusagen von Käufern abzusichern, zu prüfen und durchzusetzen. Wissen wollen die Abgeordneten auch, inwieweit die Abwicklung von Altkrediten in der ehemaligen DDR zur Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Aufbauprozesses in den neuen Bundesländern geführt hat und inwieweit und warum überlebensfähige Treuhandunternehmen geschlossen wurden und in Unternehmen Arbeitsplätze vernichtet wurden, die hätten erhalten werden können. Das Gremium soll zudem Empfehlungen abgeben, inwieweit die heute noch andauernde Privatisierung von ehemaligen DDR Volkseigentum, wie beispielsweise von landwirtschaftlichen Flächen oder Gewässern, gestoppt werden soll. (hle/sas/13.06.2019)