Die Bundesregierung plant eine Reform des Wohngeldes. Der Bundestag hat sich am Freitag, 28. Juni 2019, in erster Lesung mit dem von ihr vorgelegten Entwurf eines Wohngeldstärkungsgesetzes (19/10816 befasst. Gegenstand der Aussprache waren auch ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Wohngeld ausweiten und die Belastung durch die Wohnkosten begrenzen“ (19/10752) und ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Bezahlbare Mieten sichern, zielgerichtet unterstützen, liberales Bürgergeld einführen“ (19/11107). Der Bundestag überwies die Vorlagen im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Reform sollen laut Bundesregierung Reichweite und Leistungsniveau des Wohngeldes angehoben werden. Außerdem soll der Gesetzentwurf erstmalig eine Dynamisierung des Wohngeldes enthalten, die ab 2022 greift. Damit vollzieht die Reform die Anpassung des Wohngeldes an die allgemeine Entwicklung von Mieten und der nominalen Einkommen in Höhe der Inflation. Für einen Zwei-Personen-Haushalt, der bereits vor der Reform Wohngeld erhalten hat, soll das Wohngeld von prognostizierten 145 Euro monatlich ohne Reform um circa 30 Prozent auf 190 Euro monatlich mit Reform steigen.

Vorgesehen ist zudem die Erhöhung der Reichweite des Wohngeldes. Mit der Reform soll die Zahl der Empfänger von im Jahr 2020 erwarteten 480.000 Haushalten ohne Reform auf circa 660.000 Haushalte steigen. Darunter sind der Bundesregierung zufolge auch 25.000 Haushalte, die mit dem erhöhten Wohngeld nicht länger auf Leistungen aus den Grundsicherungssystemen, wie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe, angewiesen sind. Außerdem sollen Arbeitsanreize verbessert werden – durch zusätzliches Einkommen soll sich das Wohngeld künftig in geringerem Maße reduzieren.

Regional gestaffelte Anhebung der Höchstbeträge

Die geplante Neuregelung sieht außerdem eine regional gestaffelte Anhebung der Höchstbeträge vor, bis zu denen die Miete beziehungsweise Belastung (bei Wohnungseigentümern) berücksichtigt wird. Vorgesehen ist dem Entwurf zufolge zudem die Neufestsetzung der Mietenstufen für die Gemeinden und Kreise sowie die Einführung einer neuen Mietenstufe VII, um höhere Mieten in angespannten Wohnungsmärkten zu berücksichtigen.

Die Anpassung des Wohngeldes an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung per Verordnung im Abstand von jeweils zwei Jahren ist außerdem geplant, um die Entlastungswirkung des Wohngeldes aufrechtzuerhalten. Die neuen Regelungen sollen am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Insgesamt würden sich die Wohngeldausgaben von Bund und Ländern nach der Reform im Jahr 2020 auf rund 1,2 Milliarden Euro belaufen.

Antrag der Linken

Die Linke hält die von der Bundesregierung geplante Wohngelderhöhung sei nicht ausreichend. Nach ihrer Vorstellung sollen Anspruchsberechtigte künftig nicht mehr als 30 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Bruttowarmmiete oder für die Belastung durch Wohneigentum in einer angemessen großen und ausgestatteten Wohnung ausgeben müssen.

Der Anspruch aus Wohngeld solle ausgeweitet werden mit Einkommensgrenzen, die sich an den Bemessungsgrenzen für Wohnberechtigungsscheine orientieren. Die Abgeordneten plädieren zudem für eine Klimakomponente, die den Anspruch in energetisch sanierten Wohnungen anpasst.

Antrag der FDP

Die FDP fordert, das Wohngeld mit weiteren steuerfinanzierten Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft und Heizung, und Kinderzuschlag zu einer einheitlichen Sozialleistung zusammenzuführen. Auch solle eine unbürokratische Einkommensüberprüfung geschaffen werden, indem bei Zustimmung der Betroffenen eine freiwillige Übertragung der Informationen durch den Arbeitgeber ermöglicht wird.

Die Fraktion verlangt darüber hinaus, einen einheitlichen Regelsatz für erwachsene Leistungsbezieher zu schaffen und die Zuverdienstregelungen zu verbessern. So solle der bisher geltende Freibetrag für die ersten 100 Euro bestehen bleiben. Bis zu 100 Euro solle die effektive Grenzbelastung null Prozent betragen, zwischen 100 und 400 Euro 80 Prozent, zwischen 400 und 700 Euro 70 Prozent und ab 700 Euro nur noch 60 Prozent. (sas/28.06.2019)