In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause wird der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) ein weiteres Mal die Rolle der Justizbehörden im Umgang mit dem radikalislamischen Attentäter Anis Amri ins Auge fassen. Erneut soll darüber hinaus die umstrittene Abschiebung des Amri-Vertrauten Bilel ben Ammar im Februar 2017 zur Sprache kommen. Dazu sind für Donnerstag, 27. Juni 2019, Vertreter des Generalbundesanwalts, der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin sowie des Bundesinnenministeriums als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses.

Ermittlungen gegen Amri unter der Lupe

Für die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin kommt deren Vizechef, der Leitende Oberstaatsanwalt Dirk Feuerberg. Er steht an der Spitze der mit Staatsschutz, Hoch- und Landesverrat sowie Cyber-Kriminalität befassten Abteilung 17 seiner Behörde. Am 6. Juni 2019 hatte der Ausschuss bereits eine Untergebene Feuerbergs gehört, Oberstaatsanwältin Eva-Maria Tombrink. Sie konnte sich allerdings nur zur Behandlung des Falles Ben Ammar äußern, mit dem sie unmittelbar befasst gewesen war. Feuerberg ist nach Erwartung des Aussschusses eine weiter reichende Kenntnis der Sachverhalte zuzutrauen, die damals die Berliner Generalstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Amri beschäftigten.

Seit Anfang 2016 ermittelte die Behörde gegen den späteren Attentäter vom Breitscheidplatz wegen Planung eines Eigentumsdelikts und Vorbereitung eines Tötungsverbrechens. Dem lagen Erkenntnisse des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts zugrunde, denen zufolge Amri Feuerüberfälle mit Kalaschnikow-Sturmgewehren beabsichtigt haben soll. Später rückten auch Amris Aktivitäten auf dem Berliner Drogenmarkt ins Blickfeld der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Diese sah sich nach dem Anschlag am 19. Dezember 2016 indes dem Vorwurf ausgesetzt, sie habe die Ermittlungen nicht mit dem gebotenen Nachdruck betrieben, um Untersuchungshaft gegen Amri zu erwirken.

Umgang der Justiz mit Ben Ammar

Das Problem der Bestandskraft eines Haftbefehl spielte auch eine zentrale Rolle im Umgang der Justiz mit Amris tunesischem Landsmann Ben Ammar, der den Vorabend des Anschlags gemeinsam mit dem Attentäter verbracht hatte. Er war danach zehn Tage lang abgetaucht, bis er am 29. Dezember 2016 wegen Sozialhilfebetrugs festgenommen wurde. Da man ihm eine Beteiligung am Anschlag nicht habe nachweisen können und daher zu befürchten gewesen sei, dass der Haftrichter ihn bei nächster Gelegenheit auf freien Fuß setzen werde, man ihn andererseits aber auch nicht mehr in Deutschland habe herumlaufen lassen wollen, sei Ben Ammar am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben worden, lautet die Darstellung, die von Polizei- und Justizvertretern bislang durchweg zu hören war.

Kritiker, auch Abgeordnete der Opposition, wenden dagegen ein, die Behörden hätten einen so wichtigen Zeugen, möglichen Mitwisser, vielleicht sogar Mittäter auf keinen Fall so schnell außer Landes lassen dürfen. Feuerbergs Mitarbeiterin Tombrink relativierte in ihrer Vernehmung die in ihren damaligen Schriftsätzen geäußerte Einschätzung, angesichts der Vorstrafen des Mannes bestehe Aussicht, ihn noch eine Weile hinter Gittern zu halten. Unter Anrechnung der Untersuchungshaft wäre Ben Ammar nur wieder zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, meinte sie.

Nicht identifizierter Hintermann Amris

Aus der Bundesanwaltschaft erwartet der Ausschuss Oberstaatsanwalt Helmut Grauer, der dort in der Abteilung für islamistischen und internationalen Terrorismus tätig ist und nach dem Anschlag federführend an den Bemühungen beteiligt war, die Vorgeschichte der Tat zu erhellen. Grauer eröffnete Ermittlungsverfahren zunächst gegen einen unmittelbar nach dem Attentat irrtümlich festgenommenen Pakistaner, ferner gegen Ben Ammar sowie gegen einen bis heute nicht identifizierten Hintermann Amris unter dem Namen Moadh Tounsi alias „Momo1“, mit dem Amri noch in den letzten Minuten vor der Tat Kontakt hatte. Über Grauers Schreibtisch ging auch der Informationsaustausch mit den italienischen Behörden in Sachen Amri.

Der dritte Zeuge, Regierungsdirektor Günter Drange, war im Bundesinnenministerium persönlicher Referent der damaligen Staatssekretärin Emily Haber, die mit großem persönlichen Einsatz an der Abschiebung Ben Ammars mitgewirkt hatte. So telefonierte sie am 25. Januar 2017 mit dem tunesischen Botschafter. Vertreter der Opposition würden von dem Zeugen gerne erfahren, ob in dem Fall nicht doch politische Interessen mitspielten. (wid/19.06.2019)

Zeit: Donnerstag, 27. Juni 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

