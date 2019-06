Drei Petitionen berät der Petitionsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 24. Juni 2019. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr geht es im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth Lüders Hauses (MELH) um die Psychotherapeutenausbildung, um ein Tempolimit auf Autobahnen und um die Absicherung des finanziellen Risikos für Menschen bei Pflegebedürftigkeit durch die Pflegeversicherung.

Übergangsregelungen für Psychologiestudierende gefordert

Die Psychologiestudentin Maria Heuring kritisiert in ihrer ab 11 Uhr zu beratenden Petition, die knapp 85.000 Unterstützer gefunden hat, dass die aktuellen und zukünftigen Psychologiestudierenden, sowie die derzeitigen Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) von den begrüßenswerten Verbesserungen durch das Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz ausgeschlossen seien. „Wir fordern deshalb angemessene Übergangsregelungen für derzeitige Psychologiestudierende und PiA“, heißt es in der Petition, der in der Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo ) organisierten Studentin. Es gelte, die Ausbildungsmöglichkeiten der derzeitigen Studierenden zu sichern, indem ihnen ein Wechsel in das neue Ausbildungssystem ermöglicht werde.

Petentin: Reformgesetz erkennt keine Härtefallregelungen an

Derzeitige Studierende profitierten von der Reform nicht im Geringsten, „denn nach einer knappen Übergangsfrist haben sie keine Möglichkeit mehr, Psychotherapeut zu werden, außer das Studium im neuen System von vorne zu beginnen“, schreibt Heuring. Das Reformgesetz erkenne keine Härtefallregelungen an, sodass sie im Falle von Krankheit, Familienplanung, der Pflege Angehöriger, beruflicher Nebentätigkeiten oder einer Promotion Schwierigkeiten bekämen, ihr Studium und ihre Ausbildung fristgerecht abzuschließen.

Studierende, die ihren Bachelor vor der Reform begonnen oder beendet haben, sollten deswegen in den neuen Psychotherapie-Masterstudiengang aufgenommen werden, wenn Nachqualifizierungen bis zur Approbationsprüfung erbracht wurden. Auch während des Masters müssen Quereinstiege in das neue System möglich sein. „Hierfür muss ein Angebot an Möglichkeiten zur Nachqualifizierung entstehen, das für einen ausreichenden Zeitraum nach Inkrafttreten des Gesetzes besteht“, wird gefordert.

Oberkirchenrat fordert Tempolimit von 130 km/h

Für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 130 km/h spricht sich der Petent Christian Fuhrmann aus, dessen Eingabe ab etwa 12 Uhr beraten wird. Mehr als 65.000 Unterstützer fand die Petition des Oberkirchenrates der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, in der ein solches Tempolimit als „sofort umsetzbarer und kostengünstiger Beitrag, um die CO2-Emissionen zu senken“ bezeichnet wird. Zudem sorge ein Tempolimit für einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss, so dass weniger Staus entstehen. Auch könnten Kosten beim Bau von Autobahnen und für deren Unterhalt gespart werden. Ein Tempolimit mindert aus Sicht des Petenten außerdem das Lärmaufkommen und den Reifenabrieb. Nicht zuletzt werde die Verkehrssicherheit erhöht. „Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten zurückgeht“, heißt es in der Petition.

Gewinn an Lebensqualität

Ein Tempolimit erhöhe außerdem den Zeitaufwand nur geringfügig und mindere den Fahrspaß von Geschwindigkeitsliebhabern. „Dem gegenüber bedeutet eine Entschleunigung auf Autobahnen auch ein stressärmeres Fahren insbesondere für die zunehmende Anzahl älterer Menschen und damit einen Gewinn an Lebensqualität“, schreibt der Petent.

Finanzielles Risiko bei Pflegebedürftigkeit absichern

Abschließend – ab etwa 13 Uhr – beraten die Abgeordneten über die Forderung, durch die Pflegeversicherung das finanzielle Risiko für die Menschen bei Pflegebedürftigkeit verlässlich abzusichern. Dazu müsse der Eigenanteil, den Pflegebedürftige zahlen müssen, in der Höhe begrenzt werden. Zudem müsse der Eigenanteil über die gesamte Dauer der stationären Pflege verlässlich planbar sein, fordert die Petentin Brigitte Döcker, Vorstandsmitglied bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in ihrer Petition, die knapp 75.000 Unterstützer gefunden hat.

Wie die Petentin schreibt, sind die Leistungsbeträge der Pflegekassen gesetzlich festgeschrieben, „also gedeckelt“. Etwaige Kostensteigerungen würden somit pflegebedürftige Menschen allein tragen. Das bringe sie nicht mehr nur an den Rand ihrer finanziellen Existenz, sondern konfrontiert sie auch mit enormen Unsicherheiten, was mögliche Kosten in der Zukunft betrifft.

Petentin: Pflegeversicherung soll „alle pflegebedingten Kosten“ tragen

Notwendig sei eine bundeseinheitliche Definition der Kosten, die in der Pflege entstehen. Diese seien den Pflegekassen gesetzlich zuzuweisen und dürften kein unkalkulierbares finanzielles Risiko für Menschen mit Pflegebedarf darstellen. „Das heißt, alle pflegebedingten Kosten sind aus Mitteln der Pflegeversicherung zu tragen“, macht Döcker deutlich.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

