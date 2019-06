Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze“ (19/10348) hat der Bundestag am Donnerstag, 6. Juni 2019, in erster Lesung beraten. Der Entwurf wurde anschließend zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Wie es von Seiten der Bundesregierung heißt, seien mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG ) vom 19. Februar 2016 erstmalig die Rahmenbedingungen dafür geschaffen worden, dass sich Verbraucher bei Streitigkeiten mit Unternehmern stets an eine Schlichtungsstelle wenden können, die bestimmten Qualitätsanforderungen genügt. Das VSBG sei im Wesentlichen am 1. April 2016 in Kraft getreten. Seitdem hätten sich die Anzahl der Verbraucherschlichtungsstellen und die Anzahl der Streitbeilegungsverfahren stetig erhöht.

Mehr Verfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen

Gerade vor dem Hintergrund der zum 1. November 2018 eingeführten Musterfeststellungsklage ist laut Bundesregierung eine weitere Zunahme von Verfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen zu erwarten. Der zur Eintragung in das Musterfeststellungsklagenregister angemeldete Verbraucher müsse schließlich im Anschluss an eine erfolgreiche und rechtskräftig abgeschlossene Musterfeststellungsklage seinen Anspruch noch der Höhe nach bestimmen und – wenn er sich nicht mit dem Unternehmer einigt – den Anspruch gegebenenfalls individuell durchsetzen. Hierbei biete insbesondere die Verbraucherschlichtung für den Verbraucher eine im Vergleich zum Klageweg vor den ordentlichen Gerichten kostengünstige, schnelle und ressourcenschonende Alternative. (hau/06.06.2019)