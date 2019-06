Ein Fachgespräch mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit am Mittwoch, 26. Juni 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 26. Juni, ab 13.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Unabhängiges Beratergremium

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ wurde 1992 als unabhängiges wissenschaftliches Beratergremium eingerichtet. Er soll in Gutachten globale Umwelt- und Entwicklungsprobleme analysieren, Forschung zur global nachhaltigen Entwicklung auswerten, Forschungsdefizite aufzeigen und Impulse für die Wissenschaft geben, im Sinne von Frühwarnung auf neue Problemfelder hinweisen, globale Nachhaltigkeitspolitik bewerten, Handlungs- und Forschungsempfehlungen geben und durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein Bewusstsein für die Herausforderungen global nachhaltiger Entwicklung schaffen.

Die neun Mitglieder werden vom Bundeskabinett für vier Jahre berufen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzieren den Beirat gemeinsam und teilen sich die Federführung. Der Beirat arbeitet unabhängig und sucht sich seine Themen selbst. Er wird durch einen Interministeriellen Ausschuss der Bundesregierung begleitet, in dem alle Ministerien und das Bundeskanzleramt vertreten sind.

Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats

Dem Beirat gehören derzeit an: Prof. Dr. Sabine Schlacke (Vorsitzende), Professorin für Öffentliches Recht, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Umwelt- und Planungsrecht, Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Prof. Dr. Dirk Messner (Vorsitzender), Direktor des Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen, Bonn; Prof. Dr. Martina Fromhold-Eisebith, Leiterin des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeographie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen; Prof. Dr. Ulrike Grote, Direktorin des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover und Senior Fellow am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn; Prof. Dr. Ellen Matthies, Professorin für Umweltpsychologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg; Prof. Dr. Karen Pittel, Direktorin des Zentrums für Energie, Klima und erschöpfbare Ressourcen des ifo-Instituts (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) und Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Energie, Klima und erschöpfbare natürliche Ressourcen an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Joachim Schellnhuber CBE, Direktor Emeritus des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Professor für Theoretische Physik an der Universität Potsdam und External Professor am Santa Fe Institute; Prof. Dr. Ina Schieferdecker, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme in Berlin, Direktorin des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und Präsidentin des Arbeitskreises Software-Qualität und Fortbildung; Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH und Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit („Sustainable Transition Management“) an der Bergischen Universität Wuppertal. (vom/13.06.2019)

Zeit: Mittwoch, 26. Juni 2019, 11.30 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Interessierte Besucher, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37245, Fax: 030/227-36250, E-Mail: umweltausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.