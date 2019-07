Liveübertragung: Mittwoch, 24. Juli, 12.10 Uhr

Im Anschluss an ihre Vereidigung wird die neue Bundesministerin der Verteidigung Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch, 24. Juli 2019, vor dem Bundestag eine 15-minütige Regierungserklärung zum Thema „In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Für eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel“ abgeben. Eine etwa einstündige Aussprache schließt sich an.

Aufgrund von Umbauarbeiten im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes findet die Sondersitzung des Bundestages im Foyer des benachbarten Paul-Löbe-Hauses in Berlin statt. (vom/18.07.2019)