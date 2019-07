Liveübertragung: Mittwoch, 24. Juli, 12 Uhr

Die neue Bundesministerin der Verteidigung Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird am Mittwoch, 24. Juli 2019, in einer Sondersitzung des Bundestages vereidigt. Die Sitzung beginnt um 12 Uhr. Im Anschluss an ihre Vereidigung gibt Annegret Kramp-Karrenbauer eine etwa 15-minütige Regierungserklärung zum Thema „In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Für eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel“ ab, an die sich eine etwa einstündige Aussprache anschließt. Die CDU-Parteivorsitzende, die nicht Mitglied des Deutschen Bundestages ist, tritt die Nachfolge von Dr. Ursula von der Leyen (CDU) an, die am 16. Juli vom Europäischen Parlament zur künftigen Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt wurde.

Aufgrund von Umbauarbeiten im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes findet die Sitzung nicht dort, sondern im Foyer des benachbarten Paul-Löbe-Hauses statt. Im Plenarsaal wird derzeit der Teppichboden erneuert und es wird eine Induktionsschleife für Hörbehinderte eingebaut.(eis/vom/19.07.2019)