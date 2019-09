„Karlchen, Karlchen“ rufen 24 Kinder nur wenige Sekunden nachdem der Aufzug auf der Dachterrasse des Reichstagsgebäudes ankommt. Den Grundschülern der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule in Berlin-Kreuzberg kam am Montag, 9. September 2019, eine besondere Aufgabe zu: Die Erst-, Zweit-, und Drittklässler waren die ersten, die den neuen Audioguide für Kinder, der durch die imposante Kuppel des Bundestages führt, testen durften. Dort, hoch über den Dächern Berlins, wartete Adler Karlchen als Stofffigur schon auf sie, um die 460 Meter Weg hoch in die Kuppel gemeinsam zu erklimmen.

Was im Bundestag passiert und wie Gesetze entstehen

„Ihr seid heute die ersten, für etwas, das ab heute Nachmittag noch ganz viele Kinder nach euch erleben können“, begrüßte Bundestagsvizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich (CDU/CSU) die Kinder. „Der Audioguide erklärt euch, was im Bundestag passiert und wie Gesetze entstehen“, sagte er. Und das auf spielerische Art und Weise.

Denn die Geschichte spielt in einer „Adler-Welt“: Hauptfigur Karlchen ist im Grundschulalter, neugierig und stellt gern Fragen mit Cousine Kiki. Sie besuchen ihren Onkel Kurt, der den Wahlkreis Adlershofen im Bundestag als Abgeordneter vertritt.

„Komm, lass uns weiterflattern“

Auch der Schöpfer, Illustrator Detlef Surrey, war mit vor Ort. „Die Figur Karlchen habe ich bereits 2007 für den Bundestag kreiert“, sagte er. Das hier sei aber auch für ihn eine Premiere, denn für den neuen Guide habe er erstmals einen Text geliefert und nicht nur illustriert: „Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen der Kinder aus diesem ersten realen Test, denn die Aufgabe war eine Herausforderung für mich“, sagt Surrey. Die alte Version des Guides mit „Bernd das Brot“ als Hauptfigur habe er zwar gehört, sich aber vor allem vom eigenen Gang hoch in die Kuppel und der Aussicht inspirieren lassen. „Ich freue mich, mit Karlchen Adler dazu beizutragen, Kindern ein positive Grundgefühl von Demokratie zu vermitteln, denn das Wählen und Mitbestimmen finde ich sehr wichtig“, sagte Surrey.

Karlchen vornweg gehend, folgen ihm die Kinder mit Kopfhörern immer weiter hoch in die Kuppel. „Wir sind mit einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe hier. Die Kinder sind zwischen sechs und acht Jahren, und für viele ist es das erste Mal im Bundestag“, berichtet Lehrerin Anita Schattmaier aus Kreuzberg. „Der Besuch hier ist schon etwas sehr Besonderes“, sagt sie und eilt den Kindern hinterher, die schneller werden. Denn von Musik untermalt, sagt Karlchens Stimme immer wenn man wieder einen Abschnitt des Aufgangs hinter sich gelassen hat: „Komm, lass uns weiterflattern.“

Lieber Karlchen Adler als Fette Henne

Vorbei am Kanzleramt, Siegessäule und Brandenburger Tor wird das politische Berlin erklärt. „Ganz schön hoch hier“, finden die Kinder oben angekommen und sind verwundert darüber, dass die Kuppel offen ist und es hereinregnet. „Ich wusste gar nicht, dass der Bundesadler auch Fette Henne heißt, da gefällt mir Karlchen auf jeden Fall besser“, resümiert Zweitklässlerin Anna als sie wieder unten angekommen ist.

Bereits seit zehn Jahren können auch erwachsene Kuppelbesucher über einen Audioguide den Bundestag, die Gebäude, die Umgebung und die parlamentarische Arbeit kennenlernen. Zehn Sprachen stehen dafür zur Auswahl; im Mai 2014 kam als elfte Sprache Chinesisch dazu. Auch eine Audio-Deskriptions-Version für Blinde, ein Video-Guide für Gehörlose und eine Version in Leichter Sprache stehen seitdem zur Verfügung. (lbr/09.09.2019)