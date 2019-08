Liveübertragung: Mittwoch, 11. September, 13 Uhr

Am Mittwoch, 11. September 2019, berät der Bundestag den im Regierungsentwurf für den Haushalt 2020 (19/11800) enthaltenen Etat des Auswärtigen Amtes. Der Einzelplan 05, der Ausgaben in Höhe von 5,74 Milliarden Euro (2019: 5,83 Milliarden Euro) vorsieht, soll nach den bis Freitag, 13. September, dauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Kultur, humanitäre Hilfe und Krisenprävention

Für die Pflege der kulturellen Beziehungen zum Ausland sind 995,47 Millionen Euro (2019: eine Milliarde Euro) vorgesehen. Die Leistungen an die Vereinten Nationen summieren sich auf 778,6 Millionen Euro (2019: 896,7 Millionen Euro).

Für humanitäre Hilfe und Krisenprävention sind im Etat von Außenminister Heiko Maas (SPD) zwei Milliarden Euro (2019: 1,98 Milliarden Euro) eingeplant. (hau/19.08.2019)