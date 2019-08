Liveübertragung: Dienstag, 10. September, 10.50 Uhr

Im Anschluss an die Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2020 (19/11800) und der Finanzplanung des Bundes für 2019 bis 2023 (19/11801) durch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) berät der Bundestag am Dienstag, 10. September 2019, in der 90-minütigen Allgemeinen Finanzdebatte Einzelplan 08 (Bundesministerium der Finanzen), Einzelplan 20 (Bundesrechnungshof), Einzelplan 32 (Bundesschuld) und Einzelplan 60 (Allgemeine Finanzverwaltung). Die Vorlagen sollen nach den bis Freitag, 13. September, dauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Höhere Steuereinnahmen erwartet

Im Einzelplan 08 sind Ausgaben in Höhe von 7,42 Milliarden Euro (2019: 7,18 Milliarden Euro) vorgesehen. Knapp die Hälfte davon sind Personalausgaben (3,8 Milliarden Euro). Der Einzelplan 32 sieht die Summe von 16,55 Milliarden Euro (2019: 18,38 Milliarden Euro) für den Schuldendienst vor.

Im Einzelplan 60 finden sich die geplanten Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, die laut Vorlage bei 328,02 Milliarden Euro (2019: 325,8 Milliarden Euro) liegen. (hau/19.08.2019)