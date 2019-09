Liveübertragung: Freitag, 13. September, 10.45 Uhr

Über den im Regierungsentwurf für den Haushalt 2020 (19/11800) enthaltenen Etat des Bundesministeriums für Gesundheit berät der Bundestag am Freitag, 13. September 2019, anderthalb Stunden lang. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll rund 15,32 Milliarden Euro ausgeben können (2019: 15,3 Milliarden Euro). Der Entwurf soll am Ende des Sitzung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

14,5 Milliarden Euro für den Gesundheitsfonds

Von den Gesamtausgaben des Einzelplans 15 entfallen 14,5 Milliarden Euro – wie in den Vorjahren auch – auf den Zuschuss an den Gesundheitsfonds zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der gesetzlichen Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Durch diesen Zuschuss sollen die Krankenkassen bei der Finanzierung versicherungsfremder Leistungen teilweise entlastet werden.

Für die Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung sind 80,32 Millionen Euro eingeplant (2019: 77,72 Millionen Euro). Darin enthalten sind 56,6 Millionen Euro (2019: 55 Millionen Euro) für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge und 8,9 Millionen Euro (2019: 6,9 Millionen Euro) für die bessere Versorgung Pflegebedürftiger. Präventionsmaßnahmen und Einrichtungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens sollen mit 63,48 Millionen Euro gefördert werden (2019: 58,44 Millionen Euro).

Forschungsvorhaben und -einrichtungen

Für Forschungsvorhaben und die dazu benötigten Einrichtungen veranschlagt der Entwurf Ausgaben in Höhe von 128,99 Millionen Euro (2019: 123,85 Millionen Euro). 41,71 Millionen Euro (2019: 38,1 Millionen Euro) davon sind „zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.“ (WGL).

Für Investitionen stehen der WGL 13,76 Millionen Euro zur Verfügung (2019: 14,65 Millionen Euro).(hau/19.08.2019)