Liveübertragung: Donnerstag, 12. September, 10.45 Uhr

Über den im Regierungsentwurf für den Haushalt 2020 (19/11800) enthaltenen Etat für das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz diskutiert der Bundestag erstmals am Donnerstag, 12. September 2019, 90 Minuten lang. Der Einzelplan 07, der Ausgaben in Höhe von 912,28 Millionen Euro (2019: 895,32 Millionen Euro) vorsieht, soll nach den bis Freitag, 13. September, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden. Das Ministerium deckt rund zwei Drittel seiner Ausgaben durch eigene Einnahmen (611,78 Millionen Euro).

Personalausgaben bilden den Schwerpunkt

Den Schwerpunkt der Ausgaben des von Christine Lambrecht (SPD) geleiteten Justizministeriums stellen Personalausgaben dar. 578,8 Millionen Euro sind dafür eingeplant (2019: 557,88 Millionen Euro).

Für den Bundesgerichtshof sind 58,251 Millionen Euro vorgesehen (2019: 54,05 Millionen Euro), für das Bundesverwaltungsgericht 20,98 Millionen Euro (2019: 24,5 Euro Millionen Euro), für den Bundesfinanzhof 20,24 Millionen Euro (2019: 20,1 Millionen Euro) und für das Bundespatentgericht 14,17 Millionen Euro (2019: 15,98 Millionen Euro).

38,27 Millionen Euro für Verbraucherpolitik

Für die Verbraucherpolitik sind im Einzelplan 07 Ausgaben in Höhe von 38,27 Millionen Euro eingestellt (2019: 42,22 Millionen Euro). Zuschüsse an Verbrauchervertretungen sind in Höhe von 23,57 Millionen Euro geplant (2019: 13,47 Millionen Euro).

Der Zuschuss an die Stiftung Warentest wird mit 2,1 Millionen Euro angegeben (2019: 2,9 Millionen Euro). Für Verbraucherinformationen stehen 7,6 Millionen Euro zur Verfügung (2019: 21,02 Millionen Euro). (hau/19.08.2019)