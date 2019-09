„Der Zusammenhalt der Gesellschaft ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag, 10. September 2019, während seiner 45-minütigen Einbringungsrede des Haushaltsgesetzes 2020 (19/11800) und des Finanzplans des Bundes für 2019 bis 2023 (19/11801) vor dem nach der Sommerpause wiederversammelten Bundestag.

Insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Lage in Großbritannien und den nahenden Brexit könne man erkennen, dass die Zukunftsfähigkeit eines Landes irreduzibel vom Zusammenhalt seiner Bürger abhängt. Sein Haushaltsentwurf stehe deshalb ganz im Zeichen einer auf Gerechtigkeit ausgerichteten Finanzpolitik. Und: er komme ohne neue Schulden aus und würde gleichzeitig hohe Investitionsleistungen garantieren.

80.000 neue Wohnungen jährlich

Vieles sei von der Bundesregierung in dieser Hinsicht bereits erreicht worden, meinte Scholz. So seien etwa gute gesetzgeberische Fortschritte im Bereich bezahlbarer Wohnraum gemacht worden. Durch eine Grundgesetzänderung habe der Bund auch in den kommenden Jahren die Möglichkeit, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. 80.000 neue Wohnungen jährlich, die preiswert zu beziehen sind – so lautet das ausgegebene Ziel des Finanzministers. Die Weichen, diesem Ziel investiv nachzukommen, seien gestellt, versicherte Scholz.

Gleichwohl gebe es auf dem sozialen Sektor noch viel zu tun. Familien bräuchten mehr Planungssicherheit und Lebensgestaltungsmöglichkeiten, die Bezahlung von Pflegepersonal müsse steigen und Wirtschaftsförderungen für bestimmte Regionen der Republik müssten angestoßen werden, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland garantieren zu können. Zudem gebe es auch „Dinge, die zu finanzieren nicht leicht werden“, sagte Scholz etwa mit Blick auf die Grundrente. Um ihre Situation zu verbessern und ihre Lebensleistung gebührender zu würdigen müsse Rentnerinnen und Rentnern eine Grundrente zugesichert werden, meinte Scholz. Innerhalb der Koalition gibt es in der Sache allerdings noch Dissens. Insbesondere entzündet sich dieser an der Frage, ob und wie für die Zusicherung einer Grundrente im Vorfeld eine Bedürftigkeitsprüfung stattfinden müsse.

„Alles führt zu besseren Einkommensverhältnissen“

Für 90 Prozent derer, die heute den Solidaritätszuschlag zahlen, werde dieser in Zukunft abgeschafft, kündigte Scholz weiter an. So würden nur noch diejenigen in die Pflicht genommen werden, die ihn sich leisten können – das sei gerechte Haushaltspolitik. „Alles führt zu besseren Einkommensverhältnissen in diesem Land“, versprach der Finanzminister und wies zugleich darauf hin, dass sich Gerechtigkeit auch in der Steuerpolitik widerspiegeln müsse. So sei es beispielsweise eine Errungenschaft gewesen, dass die Möglichkeiten, im Online-Geschäft die Umsatzsteuer zu hintergehen, begrenzt wurden. Es brauche in diesen Fragen aber auch eine stärkere internationale Verständigung. Große globale Konzerne dürften sich ihrer steuerlichen Verantwortung nicht weiter entziehen.

Auch auf dem Finanzmarkt gehe es darum, Steuergerechtigkeit durchzusetzen – etwa durch eine Finanztransaktionssteuer nach Londoner oder Pariser Vorbild. Besonders an diesen beiden Börsen zeige sich, dass sich die Besteuerung von Finanztransaktionen auszahle. Es müsse aber auch dafür gesorgt werden, dass Fairness hergestellt wird zwischen den Ländern, die sie erheben, so Scholz.

Kohleausstieg in spätestens 20 Jahren

Zu einer der größten Herausforderungen nicht nur, aber auch in der Haushaltspolitik gehöre der Klimawandel. „Es ist fünf vor zwölf“, mahnte Scholz mit Blick auf die von ihm bemängelten Versäumnisse in der Klimapolitik der letzten Jahrzehnte. Mit kleinen Schritten wie etwa dem Auflegen von Förderprogrammen sei dieser Herausforderung nicht beizukommen. Es brauche effektive Maßnahmen wie etwa den Ausstieg aus der Kohleverstromung in spätestens 20 Jahren.

„Damit das gelingt, muss investiert werden“, sagte der Finanzminister: Gasnetze müssten erweitert, die Wasserstoffwirtschaft gefördert und erneuerbare Energien ausgebaut werden. Im Bereich der Mobilität brauche es nicht nur alternative Antriebstechnologien zum klassischen Verbrennungsmotor, es müssten auch Bahntrassen ausgebaut und der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden. Investitionen auf diesem Gebiet hätten lange Vorlaufzeiten, meinte Scholz. Es sei daher an der Zeit, damit anzufangen.

Keine Neuverschuldung geplant

Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2020 sieht Ausgaben in Höhe von 359,8 Milliarden Euro vor. Das sind 3,4 Milliarden Euro mehr als das Soll für 2019. Von den Einnahmen in gleicher Höhe sollen 328 Milliarden Euro auf Steuern entfallen, 2,23 Milliarden Euro mehr als 2019. Eine Neuverschuldung ist der Vorlage zufolge nicht geplant.

Die Ausgaben für Investitionen steigen 2019 laut Haushaltsentwurf von 38,95 auf 39,99 Milliarden Euro. Für die militärische Beschaffung veranschlagt der Entwurf 2020 16,53 Milliarden Euro, knapp eine Milliarde mehr als 2019. Die Personalausgaben des Bundes sollen auf 35,41 Milliarden Euro steigen (2019: 34,65 Milliarden Euro), die sächlichen Verwaltungsausgaben um 0,89 Milliarden Euro auf 17,85 Milliarden Euro. Für Zuweisungen und Zuschüsse plant die Bundesregierung im kommenden Jahr mit Ausgaben in Höhe von 238,97 Milliarden Euro, 5,06 Milliarden Euro mehr als 2019.

Verkehrsetat größter Investitionshaushalt

Den größten Ausgabeposten mit 148,56 Milliarden Euro (2019: 145,26 Milliarden Euro) stellt der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Einzelplan 11) dar, der um 3,3 Milliarden Euro wachsen soll. Im Etat des Verteidigungsministeriums (Einzelplan 14) ist ein Aufwuchs um 1,69 Milliarden Euro auf 44,92 Milliarden Euro geplant.

Dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Einzelplan 12) sollen 2020 mit 29,83 Milliarden Euro knapp eine halbe Milliarde Euro mehr zur Verfügung stehen als 2019 (29,28 Milliarden Euro). Der Einzelplan 12 stellt mit 17,79 Milliarden Euro den größten Investitionshaushalt dar, gefolgt vom Einzelplan 23 (Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit), in dem Investitionen in Höhe von 6,93 Milliarden Euro geplant sind.

Finanzplanung bis 2023

Die Finanzplanung des Bundes sieht eine Ausgabensteigerung auf 375,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 vor. Gleichzeitig geht die Bundesregierung von einem Anstieg der Steuereinnahmen, die im Jahr 2018 bei 322,4 Milliarden Euro gelegen haben, auf 356,1 Milliarden Euro im Jahr 2023 aus.

Wie aus der Unterrichtung weiter hervorgeht, rechnet die Bundesregierung in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Ausgaben im Bereich der Rentenversicherungsleistungen. 2018 lag der Betrag der Vorlage zufolge noch bei 93,86 Milliarden Euro. Für 2020 sind 101,76 Milliarden Euro geplant – für 2023 113,66 Milliarden Euro.

„Asylbedingte Belastungen des Bundeshaushaltes“

In der Vorlage aufgeführt werden auch die „asylbedingten Belastungen des Bundeshaushaltes von 2018 bis 2023“. Für 2018 gibt die Bundesregierung eine Gesamtbelastung von 23 Milliarden Euro an. 2020 wird hier mit 20,8 Milliarden Euro gerechnet.

Laut dem Finanzplan werden für 2023 Ausgaben in Höhe von 15,8 Milliarden Euro erwartet. Davon sind sieben Milliarden Euro für die Fluchtursachenbekämpfung vorgesehen und 5,2 Milliarden Euro für „Sozialtransferleistungen nach Asylverfahren“. (ste/hau/scr/10.09.2019)