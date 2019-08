Liveübertragung: Donnerstag, 12. September, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 12. September 2019, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen:

Überprüfung auf Stasi-Tätigkeit: Im federführenden Ausschuss für Kultur und Medien beraten werden soll der Entwurf der Bundesregierung für ein neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (19/11329). Die Überprüfungsmöglichkeit von bestimmten Personengruppen unter anderem des öffentlichen Dienstes und von Mandatsträgern auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst endet nach der aktuellen gesetzlichen Regelung zum 31. Dezember 2019. Die Koalition hat sich darauf verständigt, die Überprüfungsfrist bis zum 31. Dezember 2030 zu verlängern. Dem Zugang zu den Stasi-Unterlagen als Errungenschaft der friedlichen Revolution 1989/90 komme wesentliche Bedeutung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur zu, heißt es in dem Entwurf. Das allgemeine Interesse am Zugang zu den Akten dauere an und zeige sich an den weiterhin hohen Antragszahlen auf Akteneinsicht. Die Ende 2019 auslaufende Überprüfungsmöglichkeit habe große Bedeutung für den Aufbau demokratischer Strukturen und für die Herstellung des Vertrauens in die Integrität von Personen gehabt, die in politisch oder gesellschaftlich herausgehobener Position tätig sind. Die praktischen Erfahrungen zeigten dabei, dass aktuell das gesellschaftliche Bedürfnis an der Überprüfung bestimmter Personengruppen ungebrochen fortbestehe und auch künftig andauern werde.

Tourismusförderung: Federführend im Tourismusausschuss beraten werden soll ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Investitionen beschleunigen – Deutsche Tourismusförderung neu aufstellen“ (19/9295). Darin verlangt die Fraktion, das Fördersystem für die Tourismusbranche radikal zu vereinfachen und eine Tourismusagentur als „One-Stop Shop“-Lösung zu schaffen, welche vorrangig mittelständische Tourismusunternehmen durch Experten aus der Praxis zu Förder- und Finanzierungsthemen berät und Unternehmen auf Programme der Europäischen Union, des Bundes, der Länder und darüber hinaus verweisen kann. Eingeführt werden solle ein online verfügbarer, digitaler „Förderkompass“, der die infrage kommenden Förderprogramme auflistet und mittelständischen Betrieben der Tourismuswirtschaft einen ersten Überblick über geeignete Programme ermöglicht.

Deutsches Raumfahrt-Engagement: Ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „New Space für die deutsche Raumfahrt“ (19/11232) soll federführend entweder im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung oder im Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten werden. Die FDP fordert, das deutsche Raumfahrt-Engagement deutlich zu steigern. Derzeit liege Deutschland hinter anderen EU-Partnern zurück und müsse den Führungsanspruch seiner mittelständischen Unternehmen in wichtigen Zukunftstechnologien fördern. Die Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert, sich für die technische Entwicklung einer europäischen bemannten Raumfahrt einzusetzen. Auch treten die Liberalen dafür ein, bei der Vergabe von staatlichen oder europäischen Raumfahrt-Aufträgen den volkswirtschaftlichen Nutzen Deutschlands stärker zu berücksichtigen.

Soziale Innovationen: Die Linke will soziale Innovationen und mit ihnen soziale Werte wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Gleichheit fördern. Ihr Antrag (19/11234) soll zur federführenden Beratung entweder an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder den Ausschuss Digitale Agenda überwiesen werden. Soziale Innovationen seien neue Ideen, kreative Entwicklungen und Adaptionen, die das Gemeinwohl im Blick haben, schreiben die Abgeordneten. Als erfolgreiche Beispiele nennt die Fraktion Umsonstläden, Straßenzeitungen, Mehrgenerationenhäuser oder Projekte wie der „laufende Schulbus“ oder die öffentlichen Bücherschränke. Die Linke fordert, gemeinwohlorientierte Dienstleistungsforschung auszuweiten und Forschungsprogramme und Projektförderung verstärkt für soziale Innovationen zu öffnen. Soziale Innovationen sollten als sinnvolle eigenständige Lösungen gesellschaftlicher Probleme definiert und entsprechend gefördert werden.

Verbraucherschutz bei Beförderungsverträgen: „Verbraucherschutz bei Beförderungsverträgen auch international gewährleisten“ lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion, der federführend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beraten werden soll. Der Antrag liegt noch nicht vor.

Aktionsplan für den Wald: Einen „Aktionsplan für einen gesunden und artenreichen Wald“ fordern Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag, der an den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden soll. Der Antrag liegt noch nicht vor.

Agrarwende statt Gentechnik: „Agrarwende statt Gentechnik – Neue Gentechniken im Sinne des Vorsorgeprinzips regulieren und ökologische Landwirtschaft fördern“ lautet der Titel eines Antrags von Bündnis 90/Die Grünen, der federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden soll. Der Antrag liegt noch nicht vor.

