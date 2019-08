Liveübertragung: Dienstag, 10. September, 14.20 Uhr

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kann im Jahr 2020 mit Ausgaben in Höhe von 2,62 Milliarden Euro (2019: 2,29 Milliarden Euro) planen. Das geht aus dem im Regierungsentwurf für den Haushalt 2020 (19/11800) enthaltenen Einzelplan 16 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hervor, über den der Bundestag am Dienstag, 10. September 2019, in 90-minütiger Debatte berät. Der Einzelplan 16 soll nach den bis Freitag, 13. September, dauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

648 Millionen Euro für den Klimaschutz

Die Mittel für den Umweltschutz sollen laut Vorlage auf 184,91 Millionen Euro erhöht werden (2019: 154,01 Millionen Euro). Für den Titel „Forschungen, Untersuchungen und Ähnliches“ sind 67,28 Millionen Euro eingeplant (2019: 60,27 Millionen Euro).

Die geplanten Gesamtausgaben für den Klimaschutz summieren sich auf 648,38 Millionen Euro (2019: 540,63 Millionen Euro). 55,69 Millionen Euro sind für die Nationale Klimaschutzinitiative reserviert (2019: 53,8,4 Millionen Euro). 466,83 Millionen Euro sieht der Etat für Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland vor (2019: 456,83 Millionen Euro).

Entsorgung von Atommüll

Ausgaben in Höhe von 717,88 Millionen Euro (2019: 578,39 Millionen Euro) sind für Endlagerung und Standortauswahlverfahren radioaktiver Abfälle vorgemerkt – 415,7 Millionen Euro für die Zwischenlagerung (2019: 401,71 Millionen Euro).

Dem stehen geplante „Einnahmen für die Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle“ in Höhe von 864,45 Millionen Euro (2019: 765,37 Millionen Euro) gegenüber. (hau/19.08.2019)