Der Bundestag hat am Donnerstag, 26. September 2019, in erster Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung der Strukturen des Besoldungsrechts und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (19/13396) beraten und zusammen mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Für einen modernen und attraktiven Öffentlichen Dienst“ (19/13519) zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen.

Öffentlicher Dienst soll wettbewerbsfähig werden

Mit dem geplanten Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz soll der öffentliche Dienst angesichts der Anforderungen durch den demografischen Wandel und die Digitalisierung attraktiv und wettbewerbsfähig gestaltet werden. Hierzu seien Änderungen im Besoldungsrecht, im Versorgungsrecht und im Umzugskostenrecht vorgesehen, schreibt die Bundesregierung. Diese schafften für den Bund als Dienstherr größere Flexibilität, verringerten den Verwaltungsaufwand und entwickelten zukunftsorientierte Lösungen für die Fachkräftegewinnung.

Im Besoldungsrecht seien so Änderungen insbesondere bei den Stellenzulagen, bei der Personalgewinnung und -bindung, bei der Auslandsbesoldung, in der Bundesbesoldungsordnung B und bei der Honorierung besonderer Leistungsbereitschaft erforderlich. Im Umzugskostenrecht ist zudem eine Modernisierung in Bezug auf Kostenfolgen und Kostenabrechnung zur Steigerung der Transparenz und zur Verwaltungsvereinfachung geplant. Im Versorgungsrecht sind außerdem Fortentwicklungen insbesondere bei der Versorgungsrücklage und bei der Berücksichtigung von Dienstzeiten bei zwischenstaatlichen und überstaatlichen Organisationen vorgesehen. Zudem soll die rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder in die Beamtenversorgung übertragen werden.

Antrag der FDP

Die FDP wollen, dass Prämien zur Gewinnung und Bindung von Personal klar geregelte Voraussetzungen haben, die für Bewerber eine Vergleichbarkeit mit anderen Angeboten des Arbeitsmarktes ermöglichen. Entsprechende Regelungen müssten daher deutlich machen, welche Berufsgruppen von Prämien profitieren, welche Höhe diese Prämien im Regelfall haben, über welchen Zeitraum sie gezahlt werden und welche Qualifikationen ein Bewerber haben muss, um für eine Prämienzahlung infrage zu kommen.

Um auch zukünftig für IT-Fachkräfte attraktiv zu sein, benötige der Öffentliche Dienst eine eigene Laufbahn für diese Berufsgruppe, die an die besonderen Anforderungen an die Beamten, aber auch deren Ansprüche an den Dienstherren angepasst ist. Da die gegenwärtig bestehenden Laufbahnen nicht geeignet sind, die besonders qualifizierten IT-Fachkräfte angemessen einzugruppieren, ohne gewachsene Behördenstrukturen zu stören, brauche es eine neue Laufbahn neben gehobenem und höherem Dienst, die eine angemessene Besoldung erlaubt und IT-Fachkräften gleichzeitig verantwortungsvolle technische Tätigkeiten ermöglicht.

Das Eintrittsalter in den Ruhestand muss nach Meinung der Grünen flexibler gestaltet werden, um den individuellen Bedürfnissen der Beamtinnen und Beamten, aber auch den Erfordernissen des Dienstherren besser zu entsprechen. Vor allem müsse es ihnen möglich sein, weiterhin voll oder teilweise für den Dienstherren tätig zu sein, wenn die Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen sinnvoll und vertretbar ist. Ein modernes Dienstrecht müsse den Beamten auch ermöglichen, auf Wunsch einfacher als heute für einen bestimmten Zeitraum vom Dienst freigestellt zu werden, um in dieser Zeit in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen tätig zu werden, wenn kein besonderes öffentliches Interesse entgegensteht. (sas/26.09.2019)