Liveübertragung: Freitag, 27. September, 11.10 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 27. September 2019, in einer einstündigen Debatte mit dem vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte (CDU), erarbeiteten und als Unterrichtung vorliegenden Bericht zum Stand der Deutschen Einheit 2019 (19/13500). Dieser soll im Anschluss daran zur weiteren federführenden Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. Zum Bericht hat die Fraktion Die Linke einen Entschließungsantrag (19/13575) vorgelegt, der ebenfalls an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden soll.

30 Jahre nach der Friedlichen Revolution bleibe es das politische Ziel der Bundesregierung, gleichwertige Lebensverhältnisse überall im Land anzustreben, bestehende Disparitäten zu verringern und deren Verfestigung zu verhindern, heißt es in dem Bericht. Mit vielfältigen Ansätzen, unter anderem der Regional- und Wirtschaftspolitik, will die Bundesregierung nach eigenen Angaben gegensteuern und ein „zukunftsfestes, nachhaltiges Deutschland“ gestalten, in dem der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird.

„Angleichung der Lebensverhältnisse weit vorangekommen“

Die Angleichung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Lebensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland sei bis heute weit vorangekommen: Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur seien massiv modernisiert und erweitert worden. Der bauliche Zustand der Städte und Dörfer habe sich sichtbar verbessert, der in DDR-Zeiten entstandene große Sanierungs- und Modernisierungsstau sei weitgehend abgebaut worden. Nach der Wiedervereinigung habe eine der dringendsten Aufgaben im Umweltschutz gelegen. Die Umweltgefahren seien beseitigt und moderne Strukturen aufgebaut worden. Diesen Prozess habe die wirtschaftliche Umstrukturierung unterstützt, die zur Schließung vieler besonders umweltbelastender Produktionsanlagen geführt habe.

Die ökologische Sanierung Ostdeutschlands hat nach Darstellung der Regierung neue Werte geschaffen und viel zum wirtschaftlichen Strukturwandel beigetragen. Deutschland gehöre heute zu den führenden Ländern im Bereich der Umwelttechnologien. Die neuen Länder seien ein attraktiver Standort für die Neuansiedlung junger, innovativer Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Besonders anschaulich werde dies im Bereich der erneuerbaren Energien. Umwelt- und Energietechnologien seien in Ostdeutschland überdurchschnittlich stark vertreten und zunehmend bedeutsam für die wirtschaftliche Entwicklung.

Entschließungsantrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Entschließungsantrag unter anderem auf, Anerkennung und Selbst-Wirksamkeit als demokratischen Standard auch für Ostdeutsche durchzusetzen und darauf hinzuwirken, dass es zu einer „gerechten Vertretung“ Ostdeutscher in Führungsfunktionen von Politik, Justiz, Wissenschaft oder Medien kommt.

Ebenso solle die Regierung die Voraussetzungen für gleiche Löhne und Gehälter in Ost und West schaffen und Armut bekämpfen, indem der gesetzliche Mindestlohn auf mindestens zwölf Euro stiegt. Schließlich fordert die Fraktion auch einen Vorschlag für eine sofortige Rentenangleichung an, die bis zur Angleichung der Ostlöhne an die Westlöhne die Umrechnung beibehält. (vom/sas/25.09.2019)