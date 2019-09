Liveübertragung: Freitag, 27. September, 13.20 Uhr

Die Bundesregierung will Elektromobilität noch stärker steuerlich fördern. Der Bundestag debattiert am Freitag, 27. September 2019, in erster Lesung über einen entsprechenden Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weitere steuerlicher Vorschriften (19/13436). Für die Diskussion im Plenum stehen 45 Minute zur Verfügung. Anschließend soll der Entwurf zur weiteren Beratung in den federführenden Finanzausschuss überwiesen werden. Abgestimmt wird über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel zusammen mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Nachzahlungszinssatz realitätsgerecht anpassen“ (19/10158), zu dem eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vorliegen wird.

Sonderabschreibung für reine E-Lieferfahrzeuge

Konkret sind im Gesetzentwurf – über die bereits 2018 in Kraft getretenen steuerlichen Regelungen hinaus – zusätzliche Maßnahmen im Steuerrecht vorgesehen. Hierzu sollen unter anderem eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge und eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale insbesondere bei Jobtickets gehören. Außerdem ist die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs geplant. Auch die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung sollen verlängert werde.

Als weitere Maßnahmen nennt die Bundesregierung im Entwurf unter anderem steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmer, Verfahrenserleichterungen für Arbeitgeber und unterstützende Maßnahmen zur Entspannung am Wohnungsmarkt, so etwa die Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer oder die Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen, wie etwa „Wohnen für Hilfe“. Darüber hinaus enthält der Entwurf Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des Steueraufkommens sowie zwingend notwendige Anpassungen an das EU-Recht sowie an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.

Antrag der FDP

Der sechs Prozent pro Jahr betragende Zinssatz auf Steuernachforderungen soll gesenkt werden, fordert die FDP-Fraktion in ihrem Antrag. Danach soll der Zinssatz nur noch ein Zwölftel des Basis-Zinssatzes im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, mindestens aber 0,1 Prozent, betragen. Wie die Fraktion erläutert, sind die zu zahlenden Zinsen häufig sogar höher als die eigentliche Steuernachzahlungssumme. Der Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr für Steuernachzahlung bestehe seit mehr als 50 Jahren unverändert. In Zeiten von langandauernden Niedrigzinsen sei dies unverhältnismäßig und eine ungerechte Behandlung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

„Gerade vor dem Hintergrund eines extrem niedrigen Marktzinses ist eine Absenkung des Zinssatzes für Nachzahlungszinsen geboten“, fordert die FDP Fraktion, die sich für einen an marktübliche Bedingungen angepassten Zinssatz ausspricht, was den Zins realitätsnah machen würde. „Und nicht zuletzt ist es ein Gebot der Fairness und der Gerechtigkeit, die niedrigen Zinsen, von denen der Staat profitiert, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu gewähren: Wer wenig Zinsen erhält, soll auch wenig Zinsen zahlen“, stellt die FDP-Fraktion fest. Außerdem wird auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes hingewiesen, der schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel bezüglich der Nachzahlungszinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat geäußert habe. (sas/hle/24.09.2019)