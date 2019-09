Liveübertragung: Donnerstag, 26. September, 12.15 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 26. September 2019, mit drei Anträgen von den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und FDP zum Klimaschutz. Erstmalig debattiert werden die Vorlagen „Handeln jetzt – Auf dem Weg zum klimaneutralen Deutschland“ sowie „Aktionsplan für einen gesunden und artenreichen Wald“ (19/13079), welche die Grünen vorgelegt haben. Abschließend befasst sich das Parlament dagegen mit dem Antrag der FDP „Weltweit mehr Wald für den Klimaschutz“ (19/9226). Im Anschluss an die Debatte sollen die erstgenannte Vorlage der Grünen an den die federführenden Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, die zweitgenannte an den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden. Zur Abstimmung über den Antrag der FDP hat der Umweltausschuss eine Beschlussvorlage (19/11305) vorgelegt.

Grüne fordern Aktionsplan für den Wald

In einem Antrag verlangen die Abgeordneten, „die flächendeckende Waldentwicklung bis hin zu naturnahen klimabeständigeren Laubmischwäldern zu beschleunigen“. Dafür soll ein Waldzukunftsfonds von einer Milliarde Euro über die nächsten fünf Jahre aufgelegt werden. Wie die Fraktion schreibt, soll die Bundesregierung die ökologische Bewirtschaftung der Wälder fördern. Dazu gehöre ein Gebot zur Schaffung strukturreicher Dauerwälder mit Bäumen verschiedener Arten und Altersklassen unter dem „grundsätzlichen Ausschluss von Kahlschlägen“.

Gemeinsam mit den Bundesländern müsse die Bundesregierung eine „Zukunftsoffensive Wald“ auf den Weg bringen, heißt es in der Vorlage weiter. Diese soll beinhalten, dass der Holzeinschlag entsprechend ökologischer Kriterien begrenzt wird. Um den Personalbestand für die Waldbetreuung bei den Forstbetrieben von Bund und Ländern auszubauen und langfristig abzusichern, müsse eine Vereinbarung getroffen werden. Die Grünen fordern weiter, dass Waldschadensberichte künftig jährlich erstellt werden und dass ein koordiniertes Paket von Forschungsprogrammen aufgelegt wird, um selektive biologische Pflanzenschutzmaßnahmen zu entwickeln.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion verlangt von der Bundesregierung, sich stärker für nachhaltig gewonnene Holzprodukte und die Aufforstung von Wäldern einzusetzen. Unter anderem soll die Koalition ein Konzept für Aufforstungen als Alternative zu Agro-Plantagen oder Viehzucht vorlegen und eine internationale Strategie zur organischen Kohlendioxidspeicherung entwerfen. Zudem sollen Regionen und Staaten ermittelt werden, die für die großflächige Anlage von Aufforstungen in Betracht kommen.

In der Antragsbegründung heißt es, Wälder und Waldböden könnten durch Photosynthese, Biomassezuwachs, Humifizierung und Mineralisierung große Mengen an Kohlenstoff speichern und der Atmosphäre langfristig entziehen. „Sie sind deshalb äußerst wichtig für die Begrenzung des Klimawandels.“ (sas/lbr/joh/16.09.2019)