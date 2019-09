Die Bundesregierung plant, den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) organisatorisch von den Krankenkassen zu trennen und künftig als eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts zu führen. Der Bundestag beriet am Donnerstag, 26. September 2019, in erster Lesung einen entsprechenden Gesetzentwurf für bessere und unabhängigere Prüfungen (19/13397). Dazu lag die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates vor (19/13547). Im Anschluss wurde der Gesetzentwurf zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Gesundheit überwiesen.

Unabhängiger, transparenter und effektiver

Ziel des geplanten MDK-Reformgesetzes ist es zudem, die Prüfung der Krankenhausabrechnung einheitlicher und transparenter zu gestalten. So sollen laut Bundesregierung strittige Kodier- und Abrechnungsfragen systematisch vermindert werden.

Weiter ist geplant, dass der Gemeinsame Bundesausschuss seine öffentlichen Sitzungen künftig live im Internet übertragen und in einer Mediathek für einen späteren Abruf zur Verfügung stellen muss. So sollen Entscheidungen des Gremiums noch transparenter werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Er bestimmt in Form von Richtlinien, welche medizinischen Leistungen die rund 73 Millionen Versicherten beanspruchen können. Darüber hinaus beschließt er Maßnahmen der Qualitätssicherung für Praxen und Krankenhäuser.

Elektronisches Meldeverfahren zwischen Hochschulen und Krankenkassen

Ferner wird die Krankenversicherung der Studierenden weiterentwickelt und modernisiert. Vor allem soll der Beendigungstatbestand „Abschluss des 14. Fachsemesters“ gestrichen werden. Darüber hinaus soll ein verpflichtendes elektronisches Meldeverfahren zwischen Hochschulen und Krankenkassen eingeführt werden.

Geplant ist außerdem, die Leistungen von Gebärdensprachdolmetschern in Krankenhäusern nicht mehr durch die Fallpauschalen zu vergüten, sondern unmittelbar zwischen den Gebärdensprachdolmetschern und den Kostenträgern abzurechnen. Die Bundesregierung laut ihrer Gegenäußerung (19/13547) zur Stellungnahme des Bundesrates verschiedene Vorschläge der Länder für Detailänderungen am MDK-Reformgesetz prüfen.(sas/26.09.2019)