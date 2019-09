Liveübertragung: Donnerstag, 26. September, 11.10 Uhr

Die Bundesregierung will künftig für angemessene Löhne von Pflegekräften sorgen. Der Bundestag berät am Donnerstag, 26. September 2019, in erster Lesung über den Entwurf eines Gesetzes für bessere Löhne in der Pflege. Für die Aussprache im Plenum ist eine Stunde eingeplant. Im Anschluss soll der Entwurf zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Bessere Löhne in der Pflege

Ziel des Gesetzes ist es, die im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege vereinbarten Maßnahmen für verbesserte Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche umzusetzen. Um diese zu erreichen, sieht der Gesetzentwurf zwei Wege vor: branchenweite Tarifverträge oder höhere Pflegemindestlöhne durch Rechtsverordnungen, die auf Empfehlungen der Pflegekommission basieren. „Für spürbare Verbesserungen wäre die Erstreckung tarifbasierter Arbeitsbedingungen auf Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (§ 7a AEntG), also eine Tarifvertragslösung, die beste Variante“, erklärt die Bundesregierung.

Das Verfahren nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz soll unter Berücksichtigung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts und der großen Bedeutung der Religionsgesellschaften in der Pflegebranche angepasst werden. Ziel sei es, „dass es künftig Mindestlöhne differenziert nach Hilfs- und Fachkräften gibt und die Ost-/West-Unterschiede beendet werden“, heißt es im Entwurf. Es sei nun die Aufgabe von Gewerkschaften und Arbeitgebern, zu verhandeln und gemeinsam zu entscheiden, ob sie einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag schaffen oder weiter den Weg über den Pflegemindestlohn beschreiten wollen.

Pflegekommission soll gestärkt werden

Im Gesetz soll außerdem die Handlungsfähigkeit der Pflegekommission, die Empfehlungen über Mindestarbeitsbedingungen (Mindestentgelte, Urlaub) ausspricht, gestärkt werden. Diese Empfehlungen können zum Gegenstand von Rechtsverordnungen gemacht werden. Die Pflegekommission soll zukünftig als ständiges Gremium mit einer grundsätzlich fünfjährigen Amtszeit berufen werden.

Ebenso gibt es Klarstellungen zur Auswahl der Mitglieder – vor allem im Hinblick darauf, die Vielfalt der Träger zu berücksichtigen – und zur Beschlussfähigkeit, sodass die Pflegekommission nicht mehr nur in Anwesenheit aller Mitglieder oder deren Stellvertreter beschließen kann. (sas/16.09.2019)