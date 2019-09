Liveübertragung: Freitag, 27. September, 12.15 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 27. September 2019, erstmalig einen Antrag, mit dem die Fraktion Die Linke fordert, „die Renteneinheit herzustellen“ und „Ostrenten umgehend an das Westniveau“ anzugleichen (19/10285). Für die Diskussion im Plenum wurde eine Stunde eingeplant. Danach soll der Antrag zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Linke fordert Anhebung der Ostrenten

Konkret fordert die Linksfraktion, den Rentenwert Ost zum 1. Juli 2019 anzuheben. Außerdem sollen die Löhne im Osten erheblich stärker steigen, weshalb der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden soll. Die Rente nach Mindestentgeltpunkten für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen soll fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Wer mindestens 25 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war und wessen versicherungspflichtiges Einkommen zwischen 20 und 80 Prozent des Durchschnittsentgelts lag, soll einen Zuschlag auf seine Rente erhalten, so die Forderung der Linken. Die durchschnittliche Rente dieser Personen soll verdoppelt, maximal jedoch erhöht werden auf die Rentenhöhe, die sich aus einem Gehalt in Höhe von 80 Prozent des Durchschnittsentgelts ergibt, heißt es in dem Antrag. (che/sas/16.09.2019)