Liveübertragung: Donnerstag, 26. September, 13.20 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 26. September 2019, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen.

Änderung des Abgeordnetengesetzes: CDU/CSU und SPD haben einen Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes angekündigt, der federführend im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung beraten werden soll.

Europäisches Fahrzeug- und Führerscheininformationssystem: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zu dem Protokoll vom 8. Juni 2017 zur Änderung des Vertrags vom 29. Juni 2000 über ein Europäisches Fahrzeug- und Führerscheininformationssystem (European Car and Driving Licence Information System, Eucaris) (19/11468) soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur überwiesen werden. Hauptziel der Änderungen ist laut Bundesregierung, den Vertrag durch Öffnungsklauseln so zu erweitern, dass er die Nutzung von Eucaris auch durch sogenannte „Dritte“, die nicht Eucaris-Vertragspartner sind, zulässt. Außerdem könne das System dann auch als technisches System für einen Datenaustausch auf Basis anderer Vereinbarungen genutzt werden als die, für welche es ursprünglich geschaffen worden sei. Eucaris ermöglicht den länderübergreifenden Austausch von Fahrzeug- und Halterdaten sowie von Fahrerlaubnisdaten innerhalb der Europäischen Union. Zweck war vorrangig die Bekämpfung der Kraftfahrzeug-Kriminalität und des „Führerschein-Tourismus“.

Streitbeilegung in Doppelbesteuerungsfragen: Federführend im Finanzausschuss beraten werden soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2017 / 1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union (19/12112). Nach Angaben der Bundesregierung entstehen Doppelbesteuerungssachverhalte, wenn zwei souveräne Steuer-Jurisdiktionen auf dasselbe Besteuerungssubstrat zugreifen. Bisher seien von Steuerpflichtigen vorgebrachte Doppelbesteuerungsstreitigkeiten beigelegt worden, indem die jeweiligen Staaten teilweise auf ihre Besteuerungsrechte verzichteten. Die bestehenden Verfahren sähen allerdings teilweise keinen Einigungszwang dieser Staaten durch eine Schiedsverfahrensphase vor. Durch die Umsetzung der Richtlinie werde nun innerhalb der EU ein weiteres Streitbeilegungsverfahren eingeführt, das diese Schiedsverfahrensphase für alle Doppelbesteuerungsstreitigkeiten vorsieht. In dieser Schiedsverfahrensphase werde die Streitfrage einem beratenden Ausschuss zur Stellungnahme vorgelegt, von dessen Stellungnahme die zuständigen Behörden abweichen könnten. Falls sich die zuständige Behörden jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Übermittlung dieser Stellungnahme nicht verständigen, seien sie inhaltlich an diese Stellungnahme gebunden, heißt es in der Begründung des Entwurfs. Wenn der Steuerpflichtige der abschließenden Entscheidung über die Streitfrage zustimme und auf Rechtsbehelfe verzichte, seien die fraglichen Steuerbescheide des Steuerpflichtigen entsprechend zu ändern. Der Bundesrat vermisst in dem Entwurf dieses EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetzes Regelungen zur Information und Mitwirkung der Landesfinanzbehörden und bittet in seiner Stellungnahme darum, die Beteiligungsrechte der Länder in der Schiedsverfahrensphase sicherzustellen. Die Bundesregierung hat diesem Vorschlag der Länder in ihrer Gegenäußerung zugestimmt.

Änderung des Straßenverkehrsgesetzes: Im Verkehrsausschuss soll der Entwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (19/12915) federführend beraten werden. Danach sollen nach Auslaufen des Modellprojekts „Moped mit 15“ in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern am 30. April 2020 die in den Modellprojektländern bereits ausgestellten AM15-Bescheinigungen weitergelten. Mit dem Gesetz sollen alle Landesregierungen ermächtigt werden, „durch Rechtsverordnung das Mindestalter für die Klasse AM auf 15 Jahre herabzusetzen“. Mit der „Dritten Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung“ vom 22. April 2013 sei dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen die Möglichkeit eingeräumt worden, das Mindestalter für die Erteilung der Fahrerlaubnisklasse AM (Moped) auf 15 (statt 16) Jahre festzusetzen, heißt es in der Begründung zu dem Gesetzentwurf. Nachträglich hätten auch die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern diese Möglichkeit erhalten. Der eigentlich nur bis zum 30. April 2018 laufende Modellversuch sei bis zum 30. April 2020 verlängert worden. „Da die Evaluierung dieses Modellvorhabens sehr heterogene Ergebnisse geliefert hat und der Nutzen der Herabsetzung des Mindestalters unter anderem auch von den regionalen Gegebenheiten abhängig ist, sollen die Länder die Ermächtigung erhalten, über die Herabsetzung des Mindestalters für ihr Gebiet zu entscheiden“, schreibt die Regierung. Die Herabsetzung des Mindestalters umfasse dann die Gebiete aller Länder, die von der Ermächtigung Gebrauch gemacht haben.

Änderung von Umweltgesetzen: Der von der Bundesregierung angekündigte Gesetzentwurf zur Änderung des Umweltauditgesetzes, des Atomgesetzes, des Standortauswahlgesetzes, der Endlagervorausleistungsverordnung und anderer Gesetze und Verordnungen soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit überwiesen werden.

Änderung des Telekommunikationsgesetzes: An den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie soll der angekündigte Regierungsentwurf eines sechsten Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes überwiesen werden.

ERP-Wirtschaftsplangesetz 2020: Der von der Bundesregierung angekündigte Gesetzentwurf über die Feststellung des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2020 soll federführend im Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten werden. ERP steht für European Recovery Program und geht auf den Marshallplan der Nachkriegszeit zurück. Aus dem ERP-Sondervermögen vergibt die staatliche KfW-Bankengruppe unter anderem zinsverbilligte Darlehen an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft.

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes: Ebenfalls im federführenden Wirtschaftsausschuss soll der angekündigte Entwurf der Bundesregierung zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019 / 692 des Europäischen Parlamentes und des Rates über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt beraten werden.

Änderung des Gesetzes über die Preisstatistik: Auch der von der Bundesregierung angekündigte Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über die Preisstatistik soll federführend an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Erdölbevorratung: Der von der Bundesregierung angekündigte Entwurf zur Änderung des Erdölbevorratungsgesetzes soll ebenfalls an den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden.

Rentenversicherung: Die Bundesregierung hat darüber hinaus einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See angekündigt, der an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden soll.

Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes: Die Linke hat einen Entwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes angekündigt, der an den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden soll.

Mittelmeerraum: CDU/CSU und SPD haben einen gemeinsamen Antrag mit dem Titel „Mittelmeerraum stabilisieren – Entwicklungspolitische Kooperationen im westlichen Mittelmeerraum ausbauen“ angekündigt, der im federführenden Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beraten werden soll.

Washingtoner Prinzipien: Im federführenden Ausschuss für Kultur und Medien soll ein weiterer angekündigter Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „20 Jahre Washingtoner Prinzipien“ beraten werden.

Drohnen: Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Beschaffung bewaffneter unbemannter Luftfahrzeuge“ soll an den federführenden Verteidigungsausschuss überwiesen werden.

(vom/16.09.2019)