In seiner nächsten Sitzung will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) der Frage widmen, wie die Landeskriminalämter in Nordrhein-Westfalen und Berlin im Laufe des Jahres 2016 den Fall des späteren Attentäters Anis Amri behandelt haben. Dazu sind am Donnerstag, 26. September 2019, zwei Beamte und eine Beamtin beider Behörden als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses. Wer sie leiten wird, stand zunächst noch nicht fest, nachdem der bisherige Ausschussvorsitzende Armin Schuster (CDU/CSU) nach der jüngsten Anhörung am 12. September überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Fragen zur Ermittlungskommission „Ventum“

In den Befragungen soll es um zwei Themenkomplexe gehen, um die Ermittlungskommission (EK) „Ventum“ und die Manipulation eines Aktenvermerks im Berliner LKA nach dem Attentat Amris am Abend des 19. Dezember 2016. Die EK „Ventum“ war seit Mitte 2015 im Auftrag des Generalbundesanwalts vom nordrhein-westfälischen LKA gegen einen Kreis von Islamisten um den Hildesheimer Prediger Abu Walaa betrieben worden. Die damals Verdächtigen stehen seit September 2017 in Celle vor Gericht.

Die mutmaßliche Aktenmanipulation war im Frühjahr 2017 vom Sonderermittler des Berliner Senats, dem ehemaligen Bundesanwalt Bruno Jost, aufgedeckt worden. Möglicherweise war damit die Absicht verbunden, zu vertuschen, dass es schon vor dem Anschlag eine rechtliche Handhabe gegeben hätte, Amri in Untersuchungshaft zu nehmen.

Leistungsmissbrauch in Nordrhein-Westfalen

Als ersten Zeugen wird der Ausschuss einen Kriminalhauptkommissar aus dem Düsseldorfer LKA hören, der bereits für die Sitzung am 21. März 2019 geladen war, damals aber nicht zu Wort kam. Im Rahmen der EK „Ventum“, in der Amri als „Nachrichtenmittler“ geführt wurde, hatte sich der Zeuge insbesondere mit dessen Person befasst und alle Delikte zusammengetragen, mit denen Amri bis dahin aufgefallen war. Dabei ging es vor allem um den Vorwurf des Leistungsmissbrauchs.

Amri, der in Nordrhein-Westfalen mit vier Meldebescheinigungen als Asylbewerber und unter zwei verschiedenen Identitäten unterwegs war, soll auf diese Weise rund 2000 Euro zu Unrecht abgegriffen haben. Der Zeuge erstattete deswegen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Duisburg, die das Verfahren indes im November 2016 einstellte, weil Amri für sie nicht auffindbar war. Der LKA-Beamte hatte Anfang 2016 auch den Entwurf einer Abschiebungsanordnung gegen Amri nach Paragraph 58a Aufenthaltsgesetz formuliert. Dieser besagt, dass eine „oberste Landesbehörde“ die Abschiebung eines Ausländers „ohne vorhergehende Ausweisung“ verfügen kann, wenn dies „auf Grund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer Gefahr“ erforderlich ist.

Ermittlungen wegen Drogenvergehen in Berlin

An zweiter Stelle wird der Ausschuss eine Kriminalkommissarin aus dem Berliner LKA hören, die im Sommer 2016 an Ermittlungen gegen Amri wegen Drogenvergehen und anderer Delikte beteiligt war. Die Zeugin hatte am 4. November 2016 einen Vermerk formuliert und in die polizeiinterne Datenbank eingestellt, in dem gestützt auf 71 Telefonabhörprotokolle die Rede davon war, dass Amri „banden- und gewerbsmäßigen“ Rauschgifthandel betrieb. Nach Ansicht des Berliner Sonderermittlers Jost hätte dieser Vorwurf schwer genug wiegen können, um einen Hafbefehl gegen den Verdächtigen zu begründen.

Der Vermerk wurde nach Feststellung Josts damals allerdings nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Dies erfolgte erst am 19. Januar 2017, einen Monat nach dem Anschlag, in einer verkürzten und auch inhaltlich veränderten Fassung. Amri erschien jetzt nur noch als kleinkrimineller Gelegenheitsdealer. Ein Disziplinarverfahren gegen zwei an der Kürzung und Umformulierung des Textes beteiligte LKA-Beamte wurde mittlerweile eingestellt. Ein Berliner Gericht verhandelt derzeit über die Frage, ob die beiden dennoch berechtigt sind, vor dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses die Aussage zu verweigern.

„Prüffall Islamismus“

Als dritten Zeugen will der Ausschuss einen weiteren Beamten des Düsseldorfer LKA vernehmen, der ebenfalls an der EK „Ventum“ beteiligt war. Er soll veranlasst haben, dass der Polizeiliche Staatsschutz in Krefeld Ende 2015 auf eigene Ermittlungen gegen Amri verzichtete.

Dort war nach einem Hinweis eines Mitbewohners des späteren Attentäters in der Flüchtlingsunterkunft in Emmerich ein „Prüffall Islamismus“ eingeleitet worden. Der Zeuge soll daraufhin in Krefeld angerufen und mitgeteilt haben, dass das LKA den Fall Amri bereits federführend bearbeite. (wid/19.09.2019)

Zeit: Donnerstag, 26. September 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.