Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend befasst sich am Mittwoch, 25. September 2019, in öffentlicher Sitzung mit dem Thema „Generelle Hemmnisse der Vereinsarbeit/Bürokratie“. Die Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Fünf Sachverständige zu Gast

Die Ausschussmitglieder wollen der Frage nachgehen, welche Gegebenheiten und bürokratischen Hürden die Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit behindern bzw. die Ausübung eines Ehrenamts erschweren. Dazu sind Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Verbände und Organisationen eingeladen, um ihre Erfahrungen zu schildern.

Es werden der Landesjugendwart des Berliner Schachverbands, ein Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), die Deutsche Bläserjugend, die Geschäftsführerin des Bayerischen Jugendrings sowie eine Repräsentantin der „Stiftung Aktive Bürgerschaft“ im Ausschuss zu Gast sein.

Zeit: Mittwoch, 25. September 2019, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600

Interessierte Besucher können sich bis Montag, 23. September, 10 Uhr, beim Sekretariat des Unterausschusses unter Angabe ihres Vor- und Zunamens sowie Geburtsdatums anmelden (E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de). Zum Einlass am Westeingang des Paul-Löbe-Hauses, Konrad-Adenauer-Straße 1 (gegenüber dem Bundeskanzleramt), muss ein Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen