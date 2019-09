Mit „betrieblichen und überbetrieblichen Erfolgsmodellen“ befasst sich die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 23. September 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Die Sitzung beginnt mit Impulsvorträgen von drei externen Sachverständigen, die je zehn Minuten dauern sollen. Thematisiert werden die Fragestellungen, wo berufliche Bildung in Deutschland am besten funktioniert, ob es „Leuchtturm“-Unternehmen und -Regionen gibt, was Erfolgsfaktoren für die berufliche Bildung sind, welche Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung bestehen, welche Rolle von Start-ups in Deutschland spielen und was die Merkmale einer guten Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsbildung und beruflichen Fortbildung sind.

Zeit: Montag, 23. September 2019, 13 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums (E-Mail: enquete.bb@bundestag.de, Fax: 030/227-36278). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der Sachverständigen